Thereau lascia la Fiorentina dopo tre anni: si svincolerà per tornare in Francia

Nessun prolungamento automatico per Cyril Thereau, che dal 1 luglio sarà svincolato e potrà firmare con una nuova squadra.

A Firenze è arrivato nell'agosto del 2017, ma l'avventura di Cyril Thereau in maglia viola può considerarsi conclusa. L'attaccante francese ha infatti deciso di lasciare la per fare ritorno in , chiudendo un'avventura italiana iniziata quasi dieci anni fa.

Secondo quanto riportato da 'La Nazione', Thereau farà ritorno in patria dalla sua famiglia: a differenza degli altri giocatori in scadenza a cui verranno prolungati i contratti fino al termine della stagione, l'attaccante francese si svincolerà probabilmente anche prima della scadenza del 30 giugno.

Altre squadre

Thereau sarà dunque libero di accordarsi e firmare con altri club a partire dal 1 luglio: il classe '83 non ha mai trovato particolare spazio in Toscana, dove non è riuscito a lasciare il segno negli ultimi anni. Soltanto 22 presenze con cinque reti: poco rispetto a quanto fatto con le maglie di e per un totale di 259 gettoni e 66 reti in