Theo Hernandez ha la febbre: a rischio per il match con il Napoli

A due giorni dal big match interno contro il Napoli, il Milan rischia di dover fare a meno di Theo Hernandez: il laterale francese non si è allenato con il gruppo a causa di una lieve sindrome febbrile.

Il numero 19 rossonero, infatti, ha svolto soltanto alcuni esercizi in palestra ma dovrebbe rientrare per la seduta di rifinitura in programma sabato.

Con la sfida di San Siro in programma alle 20.45, però, la sua presenza nella sfida al vertice contro i campani è a questo punto in dubbio.

Dalle parti di Milanello filtra comunque un cauto ottimismo e Stefano Pioli confida di recuperare il calciatore transalpino, ma in caso di forfait potrebbe lanciare Ballo-Touré dall'inizio sulla corsia mancina.