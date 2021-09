Theo Hernandez su FIFA 22: ratings e overall

Alla pari di tanti colleghi, anche Theo Hernandez, esterno del Milan, vede i suoi ratings aumentare in FIFA 22: tutti i valori.

Arrivato al Milan, Theo Hernandez è esploso definitivamente dopo gli anni in Spagna. L'ascesa del terzino, convocato da Deschamps dopo anni di attesa in Nazionale, si riflette anche nei videogiochi, a cominciare da FIFA 22, nuova fatica di EA sports.

Valori ratings aumentati per l'ex Real Madrid, che nel nuovo capitolo di FIFA ha avuto un upgrade in diversi overall, tra cui quello che lo ha reso probabilmente uno degli esterni più letali al mondo: ovvero la velocità sulla fascia del Milan.

OVERALL THEO HERNANDEZ SU FIFA 22

Theo Hernandez ha un overall rating di 84 su FIFA 22. Due punti in più rispetto all'81 di FIFA 21, che lo rende realmente uno dei terzini più importanti del gioco, con valori nel calciomercato di FIFA Ultimate Team destinati a raggiungere prezzi elevatissimi.

I RATINGS DI THEO HERNANDEZ SU FIFA 22

In attesa che EA Sports e FIFA 22 pubblichino nel dettaglio i dati di ogni microcategoria di velocità, tiro, passaggio, dribbling, difesa e fisico di Theo Hernandez, si conoscono però le macrocategorie:

Theo Hernandez, rating overall velocità: 93

Theo Hernandez, rating overall tiro: 71

Theo Hernandez, rating overall passaggio: 76

Theo Hernandez, rating overall dribbling: 81

Theo Hernandez, rating overall difesa: 77

Theo Hernandez, rating overall fisico: 82

IL PIU' FORTE TERZINO DI FIFA 22?

Clamorosamente, Theo Hernandez non era tra i migliori venti terzini di FIFA 21. Qualcosa su cui EA Sports ha lavorato per la nuova edizione del gioco: con l'overall di 84, l'esterno Milan sarà sicuramente tra i top, probabilmente nella top dieci. Insieme a lui i soliti noti, da Alexander-Arnold a Robertson, passando per Jordi Alba e Hakimi.