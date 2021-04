The Sun - Coutinho vicino all'Everton: al Barcellona 40 milioni

Coutinho potrebbe tornare a Liverpool, ma all'Everton: pronti 40 milioni di euro. I 'Toffees' starebbero già cercando casa al brasiliano.

Un 2021 da dimenticare per Philippe Coutinho, messo ai box da un infortunio al ginocchio che non gli ha mai permesso di scendere in campo: assente da dicembre, l'attaccante del Barcellona si sta dedicando al recupero per farsi trovare pronto in vista della Copa America, considerato che la stagione tra le fila dei blaugrana è già conclusa.

Al ritorno in campo, potrebbe però indossare una maglia diversa: quella dell'Everton magari che, come riportato da 'The Sun', starebbe per investire 35 milioni di sterline (pari a poco più di 40 milioni di euro) pur di esaudire la richiesta di Carlo Ancelotti. Di più: sempre secondo il tabloid ci sarebbe già un accordo, tanto che il club di Liverpool starebbe già cercando casa per Coutinho.

Il sogno del tecnico emiliano è di formare una coppia invidiata da chiunque con James Rodriguez, senza dimenticare la presenza del connazionale di Coutinho, quel Richarlison da tempo sulla cresta dell'onda in Inghilterra.

Il Barcellona sarebbe disposto ad accettare una sostanziosa minusvalenza pur di liberarsi di un giocatore tartassato dai problemi fisici: i 120 milioni più bonus pagati nel gennaio 2018 per strapparlo al Liverpool destarono scalpore, ora la possibilità di sbarcare sulla sponda opposta del Mersey ad un prezzo decisamente ridotto.

Molto, però, dipenderà dal piazzamento finale in Premier dei 'Toffees', tutt'ora in lotta per la conquista di un posto nella prossima Champions League: se alla fine dovesse essere raggiunto l'obiettivo, la dirigenza avrebbe a disposizione un gruzzolo niente male da dirottare in direzione Catalogna per Coutinho, che così ritroverebbe l'Inghilterra dopo la proficua esperienza con la maglia dei 'Reds'.