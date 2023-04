The Strongest e i 3600 metri di La Paz non perdonano: crollo River in Copa Libertadores

Si apre come peggio non poteva la fase a gironi della Libertadores del River Plate: gli argentini cadono a sorpresa contro The Strongest.

Una sconfitta di quelle complicate da pronosticare prima della partita, una di quelle che, per forza di cose, rende più complicato il tuo cammino nel tuo gruppo. La fase a gironi della Copa Libertadores 2023 ha regalato subito una grande sorpresa: la sconfitta patita dal River Plate sul campo dei boliviani dello The Strongest. Una partita, quella che si è giocata allo stadio Hernando Siles di La Paz, condizionata evidentemente dalle condizioni nelle quali si è giocata (match disputato in altitudine a 3625 metri) e da un rigore che ha fatto molto discutere. Il River, l’ultima squadra argentina a vincere il trofeo nel 2018 prima dell’inizio del dominio brasiliano scandito dai doppi trionfi di Flamengo e Palmeiras, era partita molto meglio creando nei primi minuti un paio di presupposti per portarsi in vantaggio, ma si è poi dissolto come neve al sole quando l’arbitro venezuelano, Jesus Valenzuela, al 21’ ha assegnato un calcio di rigore per un fallo di Franco Armani ai danni di Triverio (contatto leggero, ma decisione confermata dal VAR). Sul dischetto si è dunque presentato lo stesso Quique Triverio che con freddezza ha siglato l’1-0. E’ stato questo il momento nel quale la squadra guidata da Martin Demichelis è completamente uscita dalla partita. Triverio ha raddoppiato dieci minuti dopo, mentre ad inizio ripresa, al 49’, è stato Castillo a chiudere virtualmente i giochi con ampio anticipo. A rendere meno pesante il passivo è stato un goal siglato su rigore da Beltran al 66’, ma la sostanza delle cose fondamentalmente non è cambiata: prima partita e prima sconfitta in un Gruppo D che comprende anche Fluminense e Sporting Cristal. Martin Demichelis, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra. “Penso che abbiamo giocato molto bene e dominato in avvio, ma si soffre quando si gioca a certe altitudini. Dopo il loro 2-0 c’è stato un crollo emotivo. Dopo il 3-0 avremmo anche potuto subire più goal, abbiamo vissuto un momento molto difficile, ma siamo migliorati grazie ai cambi e sono comunque contento dei ragazzi. La Paz di punisce, non siamo abituati a giocare a 3600 metri”. Scelti da Goal Semifinali di Coppa Italia: il quadro completo

