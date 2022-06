‘The Pogmentary’, la docuserie su Pogba: data di uscita e come vederla su Amazon Prime

‘The Pogmentary’ è la docuserie Amazon Original in cinque episodi che racconta la vita e la carriera di Paul Pogba.

E’ uno dei giocatori più forti dell’intera storia del calcio francese ed è anche uno dei campioni più famosi al mondo della sua generazione.

Paul Pogba nel corso degli ultimi anni si è ritagliato un posto tra le grandi icone del calcio mondiale. Approdato al Manchester United nel 2009, nel settore giovanile dei Red Devils ha completato il suo percorso di crescita, prima di esordire a livello professionistico e poi imporsi ad altissimi livelli a partire dal 2012, anno nel quale si è unito alla Juventus.

Dopo quattro stagioni in Italia culminate con la conquista di quattro Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, il ritorno al Manchester United e in Inghilterra, dove ha arricchito la sua bacheca con una Coppa di Lega ed un’Europa League.

Pilastro della Nazionale francese dal 2013, si è laureato campione del Mondo nel 2018 ed ha vinto una Nations League nel 2021 ed ora, in attesa di capire dove giocherà a partire dalla prossima stagione, avremo la possibilità di conoscerlo meglio attraverso una serie Amazon Original: ‘The Pogmentary’.

Guarda ‘The Pogmentary’ su Amazon Prime Video: clicca qui per attivare il tuo abbonamento

COS’E’ ‘THE POGMENTARY’

‘The Pogmentary’ è una docuserie sulla vita di Paul Pogba. Attraverso cinque episodi da 30’ ciascuno, sarà possibile ripercorrere la straordinaria ascesa del campione transalpino e conoscere meglio l’uomo oltre che il calciatore.

Saranno le anche persone a lui più vicine a raccontare la sua carriera e lo faranno attraverso aneddoti, racconti, testimonianze esclusive ed una serie di filmati inediti.

Quella che verrà proposta sarà la storia di Pogba, ma anche di Paul, un ragazzo che è partito dal Roissy-en-Brie, squadra nella quale è approdato quando aveva solo sei anni, e che da lì si è spinto fino alle vette più alte del calcio mondiale.

Dalle radici alle luci della ribalta, dalla vita privata all’exploit di un campione. ‘The Pogmentary’ racconterà dunque il campione, ma anche l’uomo che c’è dietro il campione, la sua ascesa, le sue vittorie, ma anche le sconfitte. Tutto ciò insomma che l’ha portato ad essere ciò che è oggi.

QUANDO ESCE

Come annunciato da Amazon, ‘The Pogmentary’ sarà disponibile a partire da venerdì 17 giugno 2022 in esclusiva su Prime Video.

Come detto, la docuserie è suddivisa in cinque episodi da 30’ circa ciascuno.

COME VEDERE ‘THE POGMENTARY’

'The Pogmentary’ è una docuserie Amazon Original e verrà trasmessa in esclusiva da Prime Video.

Coloro che sono abbonati alla piattaforma potranno seguirla su smart tv compatibili con l’apposita app, oppure su tutte le altre tipologie di televisori collegabili ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

In alternativa basterà seguire la serie in streaming sull'app di Prime disponibile per smartphone e tablet o ancora collegandosi al sito ufficiale tramite pc e computer.

L'articolo prosegue qui sotto

‘The Pogmentary’ è compreso nell’abbonamento a Prime Video e quindi sarà visibile senza costi aggiuntivi. Coloro che non sono ancora abbonati alla piattaforma potranno seguire la docuserie sulla vita e la carriera di Paul Pogba gratis.

Tutti coloro che si iscrivono ad Amazon Prime possono infatti godere di un periodo di prova gratuito della durata di 30 giorni, prima se decidere se trasformarlo in abbonamento vero e proprio oppure no.

In quest'ultimo caso, le opzioni sono due: quella di sottoscrivere un abbonamento annuale in un'unica rata di 36 euro, oppure pagando 3,99 euro al mese per 12 mesi.