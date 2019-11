'The Making of Mourinho' trionfa a Matera: miglior trasmissione tv

La serie di su Mourinho e l'Inter vince nella categoria 'trasmissione tv' al Matera Sport Film Festival, andato in scena dal 21 al 23 novembre.

'The Making of Mourinho' è sbarcato al cinema. Ed è stato un successo. L'episodio della serie prodotta da DAZN, centrato su José Mourinho e sulla sua avventura vincente sulla panchina dell' , ha infatti ricevuto un prestigioso riconoscimento al Matera Sport Film Festival, manifestazione dedicata al cinema e alla cultura sportiva.

La proiezione, prodotta da Grant Best e Toby Burnett, ha trionfato nella categoria 'Trasmissione ', riscuotendo immediatamente un enorme successo. La serie è stata lanciata ad agosto e prevede, oltre a quello sul tecnico portoghese, anche altri due episodi: uno su Cristiano Ronaldo e un altro ancora su Neymar. DAZN ha scelto proprio il Matera Sport Film Festival per presentare la serie in anteprima nazionale.

'The Making of Mourinho', come detto, omaggia l'ex allenatore dell'Inter negli anni più belli della storia recente del club nerazzurro. Con particolare riferimento a uno, naturalmente: il 2009/10, stagione in cui l'Inter ha conquistato il Triplete assicurandosi Scudetto, Coppa e, soprattutto, la di Madrid contro il .

La nona edizione del Matera Sport Film Festival è andata in scena dal 21 al 23 novembre, dividendosi tra Matera e Potenza. La cerimonia di premiazione, condotta da Margherita Agata ed Andrea Rospi, si è svolta sabato scorso al 'Piccolo', cinema del capoluogo.

Oltre a 'The Making of Mourinho', un altro film con il calcio come argomento principale ha ricevuto un riconoscimento, trionfando nella categoria 'miglior documentario': si tratta di 'Gigi - The Documentary', prodotto da Francesco Gallo, omaggio alla bandiera del Gigi Marulla, prematuramente scomparso nel luglio del 2015.