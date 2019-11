The Making of Mourinho: al cinema al Matera Film Festival

L'episodio su Mourinho prodotto da DAZN verrà proiettato in sala nel corso del Matera Film Festival, in programma dal 21 al 23 novembre.

Il Matera Sport Film Festival sarà l'occasione per assistere per la prima volta in sala all'episodio della serie di DAZN 'The Making of' con protagonista José Mourinho.

Guarda tutti gli episodi di 'The Making of' in esclusiva su DAZN

La nona edizione del festival si svolgerà a Matera presso il cinema 'Il Piccolo' e a Potenza al cineteatro 'Due Torri' tra il 21 e il 23 novembre.

La serie di documentari sul calcio - tra cui quello dedicato all'ex attaccante simbolo del Gigi Marulla ("Gigi - The Documentary") e quello su Gabriel Omar Batistuta ("El Numero Nueve") - si chiuderà proprio con la proiezione di 'The Making of Mourinho', prodotto da DAZN con la regia di Grant Best e Toby Burnett.

La serie 'The Making of' è stata lanciata da DAZN lo scorso agosto in piattaforma con tre episodi su Cristiano Ronaldo, Neymar e appunto Mourinho.