The French Connection: Moussa Doumbia mostra le sue doti in Ligue 1

Il 24enne sta mostrando tutto il suo potenziale in Francia dopo un periodo difficile in Russia.

La stagione della Ligue 1 era iniziata solamente un paio di minuti: Moussa Doumbia ha subito lasciato il segno per la neopromossa Reims.

La prima firma dell'estate è stata anche la prima a fare una grande impressione: raccolto un lungo passaggio diagonale, Doumbia è sbucato da sinistra concludendo con un gran tiro che ha gonfiato la rete del Nizza e dato i tre punti al suo Reims.



Da allora, il Reims e Doumbia hanno deciso di rendere la massima serie la loro casa. 25 punti in 18 partite, e la possibilità di competere per un posto europeo alla fine della stagione. Se riusciranno a mantenere la loro forma.



Principalmente è stato il loro lavoro difensivo ad essere lodato, ma anche i loro sforzi dall'altra parte del campo non dovrebbero essere trascurati. In Doumbia hanno un giocatore che sta facendo una grandissima impressione in Francia.

Il 24enne vanta un'esperienza impressionante in una carriera iniziata nel suo paese natale, il Mali, con il Real Bamako, prima di trasferirsi all'FK Rostov in Russia.



"Ho trascorso quattro grandi stagioni lì, ma mi ci è voluto tempo per adattarmi" ha ammesso. "La mia migliore stagione è stata la mia seconda. Avevo bisogno di tempo per impormi in quel nuovo ambiente".



Centrocampista offensivo, generalmente schierato sulle fasce ma abbastanza versatile da giocare anche al centro, Doumbia ha giocato un ruolo importante, in quanto il Rostov è arrivato secondo dietro al CSKA Mosca nella stagione 2015-16, segnando tre goal che li ha aiutati ad ottenere un posto in Champions League.



Gli è stata data l'opportunità di brillare contro Bayern Monaco, Atletico Madrid e PSV, ma proprio mentre sembrava pronto a cementare il suo posto nella squadra è stato colpito da un attacco di sfortuna.



"Dopo la Champions League è diventato più complicato. Mi sono fatto male alla spalla e ho perso il mio posto" ha detto.



Dopo un periodo di prestito all'Arsenal Tule, è tornato a Rostov, ma non ha mai riacquistato il posto squadra ed è stato felice di andare via in estate con un trasferimento gratuito.



"Volevo sapere che i valori del club erano in linea con il mio e se la struttura era buona" ha detto a proposito dell'aver contattato due giocatori del Reims, suoi amici. "In Russia difendevamo molto. Tatticamente, è molto difficile e ci sono pochi spazi" ha detto. "Ma il campionato francese è tecnicamente più interessante, ci sono giocatori migliori e più spazio".

Veloce e intraprendente nel suo gioco, non gli ci è voluto molto per catturare l'attenzione in Francia. In effetti, il suo successo nella prima parte della stagione è tanto più notevole visto che non aveva giocato in modo competitivo per otto mesi prima di unirsi al Reims.



Ci sono, tuttavia, aspetti del suo gioco che sa di dover migliorare. Nel 2-1 su Strasburgo è tornato al goal, ed ora punta a fare meglio che mai con il Reims.

Questa rete lo ha aiutato ad entrare nel Ligue 1 Performance Index di quel fine settimana, segnandolo come giocatore eccezionale della lega in quel round di partite e sottolineando l'indubbio potenziale che detiene.

Con un po' di continuità ora è pronto a prendersi un posto da imprescindibile e non lasciarlo più.