The English Game: la nascita del calcio su Netflix

Il calcio di fine '800, la FA Cup già esistente, la prima grande star: tutto quello che c'è da sapere sulla mini-serie su Kinnaird e Suter.

Sport e cinema, un rapporto non sempre facile, ma che ha generato alcune pellicole di culto. Con l'esplosione delle serie negli ultimi anni, anche i racconti sportivi, e calcistici, si sono spostati nel mondo seriale, con più puntate per raccontare una determinata storia. Ultima delle quali, The English Game.

La serie calcistica di cui tutti parlano è sbarcata in on demand a marzo 2020. Dopo il trailer di inizio mese che ha creato grande aspettativa tra gli amanti del pallone, l'arrivo che ha portato al boom di visite e di relative ricerche a proposito della storia narrata al suo interno.

DI COSA PARLA THE ENGLISH GAME

The English Game è una serie tv dedicata al calcio, per la precisione alla sua nascita. Lo sport si mescola al carattere drammatico della serie, il calcio è lo sfondo di un'epoca di grandi progressi in , ma anche di grandi divisioni, come raccontato dalla stessa sinossi:

"Alla fine dell'800 due giocatori di classi sociali diverse affrontano crisi personali e professionali trasformando per sempre il calcio e l'Inghilterra stessa".

Arthur Kinnaird e Fergus Suter sono i due protagonisti, realmente vissuti tra fine '800 e inizio '900. Kinnaird è stato il primo presidente della FA, la federazione inglese: ruolo che ha mantenuto per 33 anni. Per molti è stata la prima stella del calcio britannico. Suter ha giocato fino al 1889, specialmente con la maglia del .

DOVE VEDERE THE ENGLISH GAME

The English Game è disponibile in streaming su Netflix. Una produzione originale presente sulla piattaforma dal 20 marzo 2020, serie drammatica prodotta da Julian Fellowes, attore, sceneggiatore e regista britannico nominato all'Oscar nel 2002 per Gosford Park (miglior sceneggiatura originale).

Fellowes è anche lo sceneggiatore di Downton Abbey, sia la serie che pellicola cinematografica, nonché del flop The Tourist (ambientato a con protagonisti Johnny Depp e Angelina Jolie), di Mistero a Crooked House e della serie tv su Titanic.

ATTORI THE ENGLISH GAME

A interpretare Kinnaird c'è Edward Holcroft, attore 33enne conosciuto soprattutto per aver intereprato Charles "Charlie" Hesketh nei due Kingsman di Matthew Vaughn. Scelto per Suter, invece, c'è Kevin Guthrie, Abernathy in Animali Fantastici e dove trovarli e il suo seguito. Quest'ultimo è stato scelto anche per Dunkirk, in attesa di Tenet, l'ultima pellicola di Christopher Nolan.

Oltre ad Holcroft e Guthrie, c'è anche Charlotte Hope, ovvero Myranda ne 'Il Trono di Spade', Craig Parkinson, Niamh Walsh e Ben Batt. Un cast di attori che stanno venendo alla ribalta proprio grazie a The English Game.

THE ENGLISH GAME SECONDA STAGIONE

A meno di sorprese, non ci sarà una seconda stagione per The English Game. Il dramma sportivo è infatti una mini-serie, e di base proprio per il suo carattere di serie limitata, non sono previste ulteriori stagioni.

POLEMICHE THE ENGLISH GAME

The English Game ha fatto storcere il naso agli amanti del calcio di fine '800 per alcune inasettezze storiche. Sono stati soprattutto i tifosi del Blackburn Rovers a storcere il naso, visto che all'epoca esistevano sia i Blackburn Rovers che i Blackburn Olympic.



La finale della mostrata in The English Game è stata tra Blackburn Olympic e Old Etonians: il problema è che Fergus Suter non ha mai giocato per il Blackburn Olympic. In più il team del Lancashire ha sempre giocato in blu e bianco, e mai in bordeaux, come i rivali del .