The Best FIFA, i vincitori

Dopo il successo di Leo Messi al Pallone d'oro a fine 2021, il 2022 si apre con i The Best. Il riconoscimento FIFA, erede del FIFA World Player, nato dopo la scissione con il Pallone d'Oro, ha assegnato con una cerimonia virtuale (causa Covid) i premi per i migliori interpreti della passata stagione.

THE BEST FIFA 2021: MIGLIOR PORTIERE

Il The Best FIFA 2021 per il miglior portiere è Edouard Mendy, estremo difensore del Chelsea vincitore della Champions League: battuti Gianluigi Donnarumma e Manuel Neuer.

THE BEST FIFA 2021: MIGLIOR PORTIERE FEMMINILE

Il The Best FIFA 2021 per il miglior portiere è Christiane Endler, portiere dell'Olympique Lione: battute Berger e Labbè.

THE BEST FIFA 2021: MIGLIOR GOAL

Il The Best FIFA 2021 per il miglior goal è stato consegnato a Erik Lamela per la rete di rabona contro l'Arsenal. Sul podio i goal di Schick e di Taremi.

THE BEST FIFA 2021: MIGLIOR ALLENATORE FEMMINILE

Il The Best FIFA 2021 per il miglior portiere è Emma Hayes, allenatrice del Chelsea: sul podio Cortes e Wiegman.

THE BEST FIFA 2021: MIGLIOR ALLENATORE

Il The Best FIFA 2021 per il miglior allenatore è Thomas Tuchel, Campione d'Europa con il Chelsea: battuti Mancini e Guardiola.

In aggiornamento.