The Best FIFA 2019, svelate le nomination: Sarri fuori dai migliori allenatori

A settembre verranno premiati i migliori interpreti del 2019: nessuna rappresentanza italiana per gli allenatori.

Inizia la corsa al The Best FIFA, uno dei due premi più importanti nel mondo del calcio. In attesa del Pallone d'Oro, che pian piano si sta allargando a nuove categorie dopo essersi staccato dallo stesso The Best, sono arrivate le nomination per i migliori allenatori e giocatori femminili e maschili del 2019.

Le prime nomination ad essere state annunciate sono state quelle dei tecnici delle squadre femminili: premio fondamentale, visto il Mondiale giocato in e che vede dunque come massima favorita JIll Ellis, che ha guidato gli alla conferma come Nazionale più forte.

Tra le nominate anche Milena Bertolini, commissario tecnico dell' che è riuscita a stupire durante il Mondiale appena conclusosi. Dentro alla lista anche Phil Neville, ex e coach dell' femminile, e ovviamente Sarina Wiegman, finalista al Mondiale.

Le seconde nomination sono state quelle del miglior allenatore di un squadra maschile. Presenti i grandi vincitori del 2019, dal selezionatore del Perù a quello del , fino ovviamente al favorito numero uno Jurgen Klopp, capace di riportare il sul tetto d'Europa.

Vista l'eliminazione della ai quarti non c'è l'ex bianconero Massimiliano Allegri, ma nella lista dei nominati manca anche Maurizio Sarri, vincitore dell' con il . Niente rappresentanza di tecnici di o italiani dunque.

Il The Best sarà deciso dalla votazione congiunta di tifosi, giornalisti, allenatori e capitani delle nazionali.

Miglior allenatore di una squadra femminile:

Milene Bertolini (Italia)

Jill Ellis (Stati Uniti)

Peter Gerhardsson ( )

Futoshi Ikeda ( )

Toña Is ( Under 17)

Joe Montemurro ( )

Reynald Pedros (Lyon)

Phil Neville (Inghilterra)

Paul Riley (North Carolina Courage)

Sarina Wiegman ( )

Miglior allenatore di una squadra maschile:

Djamel Belmadi ( )

Didier Deschamps (Francia)



Marcelo Gallardo (River Plate)



Ricardo Gareca (Perù)



Pep Guardiola ( )



Jurgen Klopp (Liverpool)



Mauricio Pochettino ( )



Fernando Santos ( )



Erik ten Hag ( )



Tite (Brasile)

Miglior giocatrice

Lucy Bronze



Julie Ertz



Caroline Hansen



Ada Hegerberg



Amandine Henry



Sam Kerr



Rose Lavelle



Vivianne Miedema



Alex Morgan



Megan Rapinoe



Wendie Renard



Ellen White