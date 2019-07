The Best FIFA 2019, le nomination: Sarri e Alisson out, ci sono Ronaldo e De Ligt

A settembre verranno premiati i migliori interpreti del 2019: nessuna rappresentanza italiana per gli allenatori. Presenti De Ligt e Ronaldo.

Inizia la corsa al The Best FIFA, uno dei due premi più importanti nel mondo del calcio. In attesa del Pallone d'Oro, che pian piano si sta allargando a nuove categorie dopo essersi staccato dallo stesso The Best, sono arrivate le nomination per i migliori allenatori e giocatori, sia in campo maschile che femminile, del 2019.

Presente, ovviamente, Cristiano Ronaldo, vincitore della e dello Scudetto con la . Il lusitano non sembra però partire come favorito, visto il successo del di Van Dijk, Salah e Mané in . A sorpresa fuori Alisson, nonostante la conquista della Coppa dalle grandi orecchie e della Copa America.

Nella lista dei migliori giocatori per il The Best anche De Jong, Messi, Mbappe, Kane e il nuovo arrivato della Juventus, De Ligt.

Tra gli allenatori spicca l'assenza di rappresentanti italiani o della : fuori Maurizio Sarri, vincitore dell' con il , così come Massimiliano Allegri, che paga l'eliminazione in Champions della sua Juventus contro l' . Il grande favorito alla vittoria del premio è Jurgen Klopp, capace di riportare il Liverpool sul tetto d'Europa.

Annunciate anche le nomination per tecnici e giocatrici delle squadre femminili: massima favorita JIll Ellis, che ha guidato gli al trionfo al Mondiale in . Tra le nominate anche Milena Bertolini, commissario tecnico dell' che è riuscita a stupire durante il Mondiale appena conclusosi e Sarina Wiegeman, finalista con la sua . In lista anche Phil Neville, ex e coach dell' femminile.

Per quanto riguarda le giocatrici sarà testa a testa tra Alex Morgan e Megan Rapinoe, le due stelle della Nazionale .

Il The Best sarà deciso dalla votazione congiunta di tifosi, giornalisti, allenatori e capitani delle nazionali.

MIGLIOR GIOCATORE

Cristiano Ronaldo (Juventus)



Frenkie de Jong (Ajax/ )



Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus)



Eden Hazard (Chelsea/ )



Harry Kane ( )



Sadio Mane (Liverpool)



Kylian Mbappe ( )



Lionel Messi (Barcellona)



Mohamed Salah (Liverpool)



Virgil van Dijk (Liverpool)

MIGLIOR ALLENATORE

Djamel Belmadi ( )

Didier Deschamps (Francia)



Marcelo Gallardo (River Plate)



Ricardo Gareca (Perù)



Pep Guardiola ( )



Jurgen Klopp (Liverpool)



Mauricio Pochettino (Tottenham)



Fernando Santos ( )



Erik ten Hag (Ajax)



Tite ( )

MIGLIOR GIOCATRICE

Lucy Bronze ( )



Julie Ertz (Chicago Red Stars)



Caroline Hansen ( )



Ada Hegerberg (Lione)



Amandine Henry (Lione)



Sam Kerr (Chicago Red Stars)



Rose Lavelle (Washington Spirit)



Vivianne Miedema ( )



Alex Morgan (Orlando Pride)



Megan Rapinoe (Seattle Reign)



Wendie Renard (Lione)



Ellen White ( City/Manchester City)

MIGLIOR ALLENATORE DI SQUADRA FEMMINILE

Milene Bertolini (Italia)

Jill Ellis (Stati Uniti)

Peter Gerhardsson ( )

Futoshi Ikeda ( )

Toña Is ( Under 17)

Joe Montemurro (Arsenal)

Reynald Pedros (Lyon)

Phil Neville (Inghilterra)

Paul Riley (North Carolina Courage)

Sarina Wiegman (Olanda)