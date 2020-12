The Best FIFA, 17enne ligure vince il premio Fair Play: ha salvato la vita a un avversario

Mattia Agnese è stato premiato al 'The Best FIFA' con il premio Fair Play: a gennaio ha salvato la vita a un rivale durante Ospedaletti-Cairese.

C'è anche un po' di nella serata del The Best FIFA. Non con un professionista conclamato, ma con un giovane 17enne ligure, che è stato premiato per aver salvato la vita a un avversario in campo: Mattia Agnese, che ha vinto il premio Fair Play.

🏆 Congratulations Mattia Agnese on winning the FIFA Fair Play Award. While playing for Ospedaletti, the teenager admirably saved the life of an opponent who had lost consciousness following a clash of heads 👏#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/iGAzEIfpDq — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Bisogna tornare al 26 gennaio scorso, quando si giocava la partita Ospedaletti-Cairese, sfida di livello giovanile regionale ligure. Matteo Briano, della Cairese, era caduto a terra a peso morto all'improvviso dopo un contrasto aereo.

Mattia gli ha prestato il primo soccorso e gli ha evitato il soffocamento causato dalla lingua, come ha raccontato emozonato durante la cerimonia dei premi FIFA The Best.

"Ho visto che non riusciva a respirare quindi ho pensato subito di metterlo sul lato e tirargli fuori la lingua, avevo notato che no riusciva a respirare. Mi è sembrata la cosa più corretta da fare, la cosa a cui pensavo era salvargli la vita".

Grazie al suo intervento, Matteo è tornato a vivere normalmente. Mattia è stato premiato da Ruud Gullit, con cui ha scambiato qualche parola in italiano tra le emozioni forti, promettendosi di incontrarsi presto.