The Athletic - Vieira ad un passo dal Crystal Palace: firma imminente

Patrick Vieira sta per diventare il nuovo tecnico del Crystal Palace secondo quanto riferito da 'The Athletic': manca solo la firma sul contratto.

Sta per concludersi la ricerca di un nuovo allenatore da parte del Crystal Palace, reduce dalla separazione con Roy Hodgson che ha deciso di andare in pensione: secondo quanto riportato da 'The Athletic', dovrebbe essere Patrick Vieira l'erede del 73enne.

Tra le parti è stato raggiunto un principio d'accordo da mettere solo nero su bianco con la firma sul contratto, prevista nelle prossime ore: in corso l'iter per la richiesta del visto, passo necessario per poter ufficializzare l'operazione.

La speranza del club londinese è che il 45enne francese possa essere al suo posto alla guida della squadra già a partire da lunedì, primo giorno del ritiro precampionato in vista della nuova stagione, ormai alle porte.

Il Crystal Palace ha definitivamente virato su Vieira dopo l'arenamento delle trattative con Nuno Espirito Santo e Lucien Favre, altre opzioni in quella che è sempre stata una corsa a tre per un posto.

Vieira è stato accostato in tempi non sospetti anche alla Sampdoria di Massimo Ferrero, oltre che all'Arsenal tra il 2018 e il 2019. Con il Nizza ha conquistato un settimo e un quinto posto, primo dell'esonero ufficializzato il 4 dicembre 2020.