The Athletic: l'UEFA chiede ai club 300 milioni di euro per spostare Euro 2020

Il briefing di martedì 17 marzo chiarirà la situazione su Euro 2020: dovrebbe essere rimandato di un anno, ma ai club costerà caro.

300 milioni di euro. È quanto costerà ai club europei lo spostamento di . O, in altri termini, quanto perderà l'UEFA a causa della cancellazione del torneo continentale, inizialmente previsto per giugno di quest'anno, ma più che mai a rischio dopo la pandemia da Coronavirus.

A riportarlo è 'The ', che spiega come il cambio di programma provochi un ingente danno all'UEFA. Nel briefing di martedì 17 marzo dovrebbe essere ufficializzato anche lo spostamento della competizione all'estate 2021.

La richiesta nasce dal club, i quali vedono compe priorità terminare la stagione tra campionati e coppe, anche per non perdere soldi fondamentali per la loro sopravvivenza economica.

Diversi presidenti, soprattutto di club tedeschi, hanno infatti affermato nei giorni scorsi che la rinuncia ai proventi da diritti avrebbe potuto causare grossi danni. Tra club e leghe, la speranza è quella di riuscire a chiudere la stagione tra maggio e giugno, entro il 30.

Dal punto di vista dell'UEFA, invece, lo spostamento di un anno (si dovrebbe giocare nell'estate 2021) rischia di costare caro. Per questo verrà chiesto ai club di compensare le perdite.