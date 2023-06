The Athletic - Colpo in attacco per il Real Madrid: vicinissimo Joselu

Il centravanti dell'Espanyol a un passo dal ritorno al Real Madrid. Ancelotti ha dato il suo benestare e l'affare potrebbe chiudersi presto.

Si torna sempre dove si è stati bene. Anche a 33 anni e persino al termine di una stagione che ti ha visto retrocedere con la tua squadra.

Ne sa qualcosa Joselu, sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Real Madrid. Come riferisce The Athletic, le negoziazioni tra il club madrileno e l'Espanyol procedono spedite e molto presto potrebbe arrivare il via libera definitivo.

I rapporti tra i due club sono buoni e per il Real Madrid non si tratterebbe nemmeno di un esborso pecuniario particolarmente esoso.

L'affare ha già avuto il via libera da Carlo Ancelotti e sembra prossimo alla chiusura, con i blancos che andrebbero almeno numericamente a colmare il vuoto lasciato da Karim Benzma.

Joselu, match winner nella gara di Nations League contro l'Italia, ha trascorso quattro anni nelle giovanili del Real Madrid e ha esordito in prima squadra nella stagione 2010/2011 disputando due incontri tra Liga e Coppa del Re.