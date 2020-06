Tevez elegge il suo undici ideale: quattro della Juve 2014/15

L'attaccante argentino elegge la sua formazione tipo con gli ex compagni. E sul futuro: "Dovessi tornare in Europa, tornerei al West Ham".

Tanta , tanto . Zero . Carlos Tevez ha diviso il proprio cuore in Europa ad alto livello tra tre club, ma forse gli Sky Blues sono rimasti un po' in secondo piano.

Nel suo undici ideale, infatti, non ci sono giocatori del City, ma soltanto di e Manchester United. Con due eccezioni argentine: Ibarra del Boca e Messi in attacco.

L' Apache lo ha raccontato a 'Radio La Red'.

“Se dovessi ritirami oggi e dovessi scegliere una formazione della mia squadra il mio addio al calcio, sarebbe: Buffon, Ibarra, Ferdinand, Heinze, Era, Scholes, Pirlo, Pogba, Ronaldo, Messi, Rooney. Io? Starei in panchina…”

Tevez ha anche parlato del suo futuro e delle prospettive qualora dovesse andare via dal Boca.