Tevez ospite dell'Inter: l'ex Juve ad Appiano per l'allenamento

Giornata a tinte nerazzurro per l'ex Juventus Carlos Tevez. L'ex attaccante argentino ha visitato lo 'Sporting Centre Suning' di Appiano Gentile e ha assistito all'allenamento dell'Inter di Simone Inzaghi, che prepara l'anticipo della 32esima giornata di Serie A contro il Verona, in programma sabato alle 18 a San Siro.

In tribuna all'Allianz Stadium domenica scorsa, in occasione del successo per 1 a 0 dell'Inter sulla Juventus firmato dal calcio di rigore di Hakan Calhanoglu, Tevez ha approfittato dell'occasione per salutare i suoi connazionali Lautaro Martinez e Joaquin Correa, oltre al vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

Secondo quanto rivela 'Sky Sport', dietro la visita di Carlos Tevez all'Inter ci sarebbe il progetto dell'ex attaccante di studiare da allenatore. In occasione del suo viaggio in Italia, l'argentino vorrebbe entrare in contatto con i metodi di lavoro di diversi allenatori e scoprirne i segreti: dopo Allegri nei giorni scorsi, oggi è toccato a Inzaghi.

Nuova tappa del del tour di Tevez, che dopo la Continassa fa visita ad Appiano Gentile per continuare a osservare e imparare, in attesa di intraprendere una nuova avventura, ma questa volta da tecnico.