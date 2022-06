Tevez in trattativa col Rosario Central: può iniziare la carriera di allenatore

Ritiratosi ufficialmente a inizio mese, Carlos Tevez può iniziare ad allenare in Argentina: il Central ha parlato con lui per sostituire Somoza.

"Il mio sogno e obiettivo è quello di diventare allenatore".

Carlos Tevez ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato all'inizio di giugno, confermando quel che molti sospettavano ormai da tempo. Senza rimpianti, né titubanze. Perché l'ex bianconero ha tutta l'intenzione di rimanere nel mondo del pallone, passando dal campo alla panchina. E una proposta ce l'ha già: quella del Rosario Central.

A lanciare la bomba è il quotidiano 'Olé', secondo cui Tevez si è incontrato con il vicepresidente del club rosarino, Ricardo Carloni, e con il dt Raul Gordillo. I quali stanno concretamente pensando anche a lui per occupare il posto lasciato vacante da Leandro Somoza, l'ex centrocampista tra le altre del Velez Sarsfield, che ha lasciato la panchina gialloblù negli scorsi giorni.

Tevez non è l'unico profilo preso concretamente in considerazione dal Rosario Central. In corsa c'è anche Pablo Sanchez, il celebre "Vitamina" che alla fine degli anni novanta ha indossato anche la maglia del Feyenoord, oltre a quella dello stesso Rosario Central.

Per Tevez sarebbe una prima da allenatore piuttosto complicata. E in un ambiente piuttosto complicato. Somoza, che ha lasciato la panchina all'allenatore a interim German Rivarola, se n'è andato sbattendo la porta a causa di un calciomercato in entrata insufficiente per le proprie ambizioni.

"Sono un professionista - ha detto Somoza - Qui non ho trovato risposte. Non sono in sintonia con i dirigenti. Avevo subito messo in chiaro quello che volevo, ho chiesto tre o quattro giocatori ma non è arrivato nessuno".

Una situazione amplificata dal ventisettesimo posto su 28 formazioni occupato dal Central nel mega-torneo argentino: nelle prime due giornate sono arrivati un pareggio e poi una sconfitta, 0-2 sul campo dell'Huracan lo scorso weekend. Ma Tevez, che recentemente ha dichiarato di essere "pronto ad iniziare ad allenare subito", non è esattamente il tipo che si spaventa facilmente.