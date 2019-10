Tevez e il particolare su Cristiano Ronaldo: "Andai al campo alle 6,30, erà già lì"

Cristiano Ronaldo non solo è uno dei più forti giocatori di ogni tempo, ma è uno di quegli atleti che sembra non patire il passare degli anni. Anche oggi che ha trentaquattro primavere infatti, continua ad essere il trascinatore della , oltre che uno dei più grandi fuoriclasse del pianeta.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Sono stati in molti coloro che hanno che nel corso degli anni hanno parlato della straordinaria attitudine al lavoro di Cristiano Ronaldo uno dei suoi incredibili punti di forza e Carlos Tevez, che con lui ha giocato nel , ha confermato come ci sia tanto impegno dietro i risultati ottenuti dall’asso lusitano nella sua fantastica carriera.

“Lui passa tutto il giorno in palestra, è un’ossessione. Ricordo che se ci dovevamo allenare alle nove del mattino, anche se arrivavi alle otto lui era già lì. Se arrivavi alle sette e mezzo lo trovavi lì. Una volta ho fatto di tutto per arrivare prima di lui, giunsi al campo di allenamento alle sei e mezza per precederlo, ma lui era lì. Era mezzo addormentato, ma era lì”.

Tevez, parlando a margine di un evento che si è tenuto a Buenos Aires, ha parlato anche di Leo Messi, un altro grande fenomeno del calcio mondiale che conosce bene, visto che per tanti anni hanno indossato insieme la maglia dell’ .

“Messi non è così, per lui tutto è naturale, ma su ciò che naturale non gli viene si allena. Prima non tirava le punizioni, oggi le calcia e le mette tutte all’angolino. Si è allenato per fare questo”.