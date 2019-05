Tevez al Boca Juniors: "Rinnovo? Vorrei ritirarmi qui, ma nessuno mi ha chiesto nulla"

Potrebbe non esserci il Boca Juniors nel futuro di Carlos Tevez, tornato in nel gennaio del 2019 dopo l'esperienza in con la maglia dello Shanghai Shenhua.

Il diretto interessato ha infatti fatto sapere che la società non gli ha ancora proposto il rinnovo del contratto in scadenza nel dicembre del 2019.

"Futuro? Ho un contratto fino alla fine dell'anno ed ancora nessuno mi ha chiesto nulla, quindi non lo so. Non mi hanno chiesto che cosa voglio o cosa farò. E' ancora difficile pensare al prossimo anno".

Il suo intento non è quello di ritirarsi alla fine dell'anno, vorrebbe giocare ancora. E vorrebbe farlo con il Boca.

"Non mi voglio ritirare alla fine dell'anno, chiaro, ma voglio godere di questo anno come se fosse l'ultimo. Cosa farò senza rinnovo? Ora non ci penso, ma mi piacerebbe ritirarmi al Boca".

Da gennaio ad oggi, prendendo in considerazione il campionato e la Copa Libertadores, Tevez ha collezionato un totale di 26 presenze e 6 goal.