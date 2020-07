I test per il Covid-19 arrivano in ritardo: l'Hibernian cancella l'amichevole col Ross County

Imprevisto per la squadra scozzese, che ha dovuto cancellare la partita a causa della consegna ritardata dei risultati dei test.

I test per il Covid-19 sono diventati abitudine per i calciatori e sono ciò che hanno permesso ai campionati di ripartire regolarmente. A volte, però, con qualche imprevisto, come capitato ieri all'.

Sabato 18 luglio la squadra scozzese aveva in programma un'amichevole contro i connazionali del Ross County, altro club di Premiership. La partita però non si è mai giocata.

Come raccontato dalla 'BBC', il motivo del rinvio è piuttosto particolare: i risultati dei test del Covid-19 effettuati dai giocatori dell'Hibernian non sono stati elaborati e consegnati in tempo utile. Così la partita è stata rinviata.

I test erano stati effettuati venerdì e i risultati erano attesi entro 24 ore. Qualcosa però è andato storto. E i risultati sono arrivati tardi. Partita cancellata e arrivederci ad agosto.

Il campionato scozzese è stato fermato durante la fase più complicata della pandemia e le squadre cercano già di tenersi in forma per la prossima annata, che inizierà l'1 agosto.