Tesi sul Foggia di De Zerbi ed il Crotone di Stroppa: Gerbo si laurea col massimo dei voti

Il centrocampista dell’Ascoli, Alberto Gerbo, si è laureato in scienze motorie. La sua tesi incentrata sul calcio di De Zerbi e Stroppa.

Una lunga carriera fatta di tante tappe suddivise soprattutto tra Serie B e Serie C che, visti i 31 anni ancora da compiere a breve, avrà ancora molto da raccontare, ma anche laurea appena ottenuta con il massimo dei voti che rappresenterà probabilmente una delle sue soddisfazioni più grandi.

Alberto Gerbo, nel corso di questa stagione, ha totalizzato quattro presenze in Serie B con l’, ma la cosa non gli ha impedito di trovare il tempo per laurearsi con 110 e lode in scienze motorie presso l’Università San Raffaele.

Come riportato da 'CrotoneNews', il centrocampista ha discusso una tesi dal titolo “Il concetto oltre il modulo. La rivoluzione filosofica nel calcio”.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Gerbo ha incentrato la sua tesi si laurea su due modelli di calcio in particolare: il di Roberto De Zerbi ed il di Giovanni Stroppa. Si tratta ovviamente di due realtà che lui ha avuto modo di conoscere molto bene, visto che per cinque stagioni ha vestito la maglia dei Satanelli (due delle quali proprio agli ordini dell’attuale tecnico del ) e che nella scorsa annata ha vissuto con i Pitagorici la scalata che ha portato alla promozione in .

Alberto Gerbo, che in carriera ha vestito anche le maglie di Giaveno, Ancona, Triestina, Gubbio e Latina, ha sfruttato il periodo del lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus per completare il suo percorso di studi e la tesi.