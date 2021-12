Le terze classificate di Champions League: chi scende in Europa League?

Otto giorni, quattro squadre per ognuno. Poche sorprese al momento delle qualificazioni a tale fase di Champions League, tante sicurezze. In mezzo a quest'ultime, non tutte possono essere soddisfatte, considerando i soli due posti per la fase ad eliminazione diretta, in ogni raggruppamento. Per le terze, la consolazione di giocarsi l'Europa League.

Come di consueto, infatti, anche l'annata 2021/2022 vede le terze classificate dei gironi di Champions continuare in inverno la propria stagione, seppur in una nuova competizione. Diverso destino invece per le quarte, che già a dicembre salutano con possibile arrivederci all'estate.

CHI SI É CLASSIFICATO TERZO IN CHAMPIONS?

Lipsia

Porto

Borussia Dortmund

Sheriff Tiraspol

Zenit San Pietroburgo

Da determinare

Da determinare

Da determinare

Le otto terze classificate di Champions League retrocedono in Europa League, ma in quale fase? Nei sedicesimi di finali della seconda competizione continentale, senza però essere testa di serie. Queste, infatti, sono le prime classificate dei gironi di Europa League.

Le terze di Champions League saranno sorteggiate contro le otto seconde di Europa League (teste di serie), per poter approdare agli ottavi, in cui sono qualificate le capoliste dei gironi di Europa League.

Le possibili avversarie delle terze di Champions sono: