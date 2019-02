Terrassa, insulti alla squadra femminile: il club ritira i Veterani dal campionato

Alcuni giocatori del Terrassa hanno insultato le colleghe donne con frasi come "tornate in cucina": il club ha ritirato la squadra dal campionato.

Una storia che ha dell'incredibile ma che purtroppo è accaduta realmente in Spagna nel weekend. In occasione della sfida di calcio femminile tra Terrassa e Viladecavalls (seconda divisione spagnola) alcune giocatrici sono state ricoperte di insulti dai propri colleghi di sesso maschile.

Un atto vergognoso che ha visto come vittime le calciatrici del Terrassa e come autori alcuni giocatori della squadra Veterani dello stesso club, i quali stavano assistendo alla gara dalle tribune in attesa di scendere in campo per la propria partita.

Dopo la rete del 4-0 in favore della squadra ospite e dopo un'interruzione a causa di un infortunio accusato da una calciatrice, i giocatori del Terrassa hanno iniziato a insultare le colleghe con offese come "tornate a strofinare" o ancora "tornate in cucina".

Colpite da queste frasi, le calciatrici hanno iniziato a rispondere agli insulti, costringendo la direttrice di gara, Alexa Mayer, a sospendere la partita intorno al 75' minuto.

Immediata è stata la presa di posizione del club catalano, che ha condannato con forza il comportamento tenuto da alcuni dei propri tesserati e ha annunciato di essere pronto a prendere le misure necessarie per punire gli autori del gesto.

Misure drastiche che sono arrivate nella giornata odierna. Dopo aver riflettuto a lungo, il club ha deciso di ritirare la squadra Veterani del Terrassa dal campionato di quarta categoria, con i calciatori coinvolti in questa storia che verranno anche espulsi dalla società.

OFICIAL ❗ El @TerrassaFC retira de la competició a l'equip de Veterans del club #Terrassahttps://t.co/F2csz792mv pic.twitter.com/bQGWbqdK4n — Terrassa FC (@TerrassaFC) 4 febbraio 2019

La decisione è stata annunciata tramite un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale del club, con il Terrassa che ha voluto sottolineare il forte impegno da parte dell'intera società nella lotta contro ogni tipo di discriminazione.