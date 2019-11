Ternana-Viterbese dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Ternana sfida la Viterbese nell'anticipo della 16ª giornata di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Ternana di Fabio Gallo ospita la Viterbese di Nicola Antonio Calabro in una delle gare più sentite della 16ª giornata del Girone C di Serie C. Gli umbri si trovano al 3° posto con 30 punti, frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, i laziali occupano l'8ª posizione assieme alla Casertana con 21 punti e un cammino di 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Nelle 6 sfide in gare ufficiali fra le due squadre conducono gli umbri con 3 successi, una vittoria della Viterbese e 2 pareggi, incluso uno in Coppa . I rossoverdi hanno ottenuto 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 gare disputate in campionato, i gialloblù invece hanno collezionato una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate.

Alexis Ferrante è il miglior marcatore degli umbri con 5 reti segnate, meglio di lui ha fatto Mamadou Tounkara, il bomber dei laziali con 7 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Ternana-Viterbese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TERNANA-VITERBESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO TERNANA-VITERBESE

Ternana-Viterbese si disputerà la sera di sabato 23 novembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Libero Liberati di Terni. La partita sarà la diretta dal signor Marco D'Ascanio della sezione di Ancona. Sarà il 7° confronto ufficiale fra le due formazioni che si giocherà in casa degli umbri.

La sfida Ternana-Viterbese sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in televisione se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Lorenzo Del Papa.

Ai suoi abbonati, Eleven Sports permetterà di seguire Ternana-Viterbese in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Gallo si affiderà con ogni probabilità al 4-3-3 e avrà 4 assenze per infortunio: non saranno della partita Partipilo e Torromino in attacco, Bergamelli in difesa e Repossi a centrocampo. Davanti al portiere Tozzo, linea difensiva a 4 scolpita con Parodi e Mammarella terzini e Suagher e Celli coppia centrale. In mediana Paghera e Salzano giocheranno da mezzali ai lati del playmaker Proietti. In attacco dovrebbe esserci l'unica variazione rispetto alla sfida con il Teramo, rappresentata dall'innesto di Furlan al posto di Partipilo.

Calabro confermerà il suo 3-5-2 e deve registrare le assenze per infortunio dei vari Alvarez, , Culina, Simonelli e Volpe. Davanti stringerà i denti Tounkara, che non è al meglio ma dovrebbe comunque partire dal 1' in coppia con Pacilli. A centrocampo recupera Errico, che agirà da tornante di sinistra, mentre De Giorgi sarà l'ala destra. In mezzo regia affidata a De Falco, con Bensaja e Besea come mezzali. Fra i pali ci sarà Vitali, davanti a lui la linea a tre difensiva sarà composta da Markic, Atanasov e Baschirotto.

TERNANA (4-3-3) Tozzo; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Paghera, Proietti, Salzano; Furlan, Marilungo, Ferrante.

VITERBESE (3-5-2) Vitali; Markic, Atanasov, Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, De Falco, Besea, Errico; Pacilli, Tounkara.