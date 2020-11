Ternana-Teramo dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Ternana ospita il Teramo nella 12ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Ternana capolista di Cristiano Lucarelli sfida in casa il Teramo di Massimo Paci nel big match della 12ª giornata del Girone C di Serie C. Gli umbri guidano la graduatoria imbattuti, con 27 punti, frutto di 8 vittorie e 3 pareggi, gli abruzzesi si trovano al 2° posto a quota 23, con un cammino di 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Nei 5 precedenti fra le due squadre in gare ufficiali, le Fere conducono nelle statistiche con 2 vittorie, 2 pareggi e un unico successo per i Diavoli.

I rossoverdi sono reduci da 7 vittorie consecutive in campionato, i biancorossi hanno riportato 3 vittorie e una sconfitta esterna nelle ultime 4 partite disputate nel torneo.

Anthony Partipilo e César Falletti sono i migliori marcatori della Ternana con un bottino di 6 goal realizzati a testa, Carlo Ilari è invece il giocatore più prolifico del Teramo con 5 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Ternana-Teramo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TERNANA-TERAMO

Ternana-Teramo si giocherà il pomeriggio di domenica 22 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Libero Liberati di Terni. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore, è previsto per le ore 15.00.

La piattaforma web Eleven Sports trasmetterà la partita Ternana-Teramo in diretta e il match sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Sulla base di un accordo fra la stessa piattaforma e la Lega Pro, motivato da problemi tecnici legati ad attacchi informatici, tutte le partite di Serie C del mese di novembre, inclusa Ternana-Teramo, saranno visibili gratuitamente in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

La sfidasarà visibile gratuitamente in diretta streaming mediante Eleven Sports anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.

La diretta si avvierà cliccando sul link della partita nel portale. In alternativa sarà possibile collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now o, ancora, scaricare la app e accedere mediante quest'ultima.

Cristiano Lucarelli dovrebbe affidarsi a Vantaggiato, favorito su Raicevic, nel ruolo di centravanti, con Partipilo (in vantaggio su Peralta), Falletti e Furlan a sostegno sulla trequarti. In mediana Proietti farà coppia con Palumbo. In difesa, davanti al portiere Iannarilli, Kontek e Boben comporranno la coppia centrale, con Defendi e Mammarella terzini.

Paci schiererà in difesa Soprano e Piacentini come coppia centrale e Diakite e Tentardine esterni bassi. In porta agirà Lewandowski, mentre in mediana Santoro affiancherà capitan Arrigoni. L'attacco vedrà Pinzauti come centravanti e alle sue spalle un trio di trequartisti formato da Ilari, Cappa e Bombagi, quest'ultimo in vantaggio su Mungo.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Mammarella; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

TERAMO (4-2-3-1): M. Lewandowski; Diakite, Soprano, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari, Cappa, Bombagi; Pinzauti.