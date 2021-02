Ternana senza limiti: miglior attacco d'Europa, superato anche il Bayern

63 goal per la squadra umbra, che vola verso la Serie B grazie un campionato di C da assoluta protagonista.

Passano le giornate e i turni di campionato, ma per quanto le altre contendenti si sforzino, la distanza rimane abissale. La Ternana è l'assoluta favorita alla promozione in B dal girone C di Serie C grazie ai 12 punti di vantaggio sulla seconda, l'Avellino che può contare tra l'altro su una gara in più. Un cammino fantastico creato grazie al miglior attacco d'Europa.

Tenendo conto delle serie professionistiche dei tornei più importanti d'Europa, in pratica Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia, la Ternana non solo è l'unica squadra a non aver mai perso, ma è anche quella che ha segnato più goal in campionato.

Nell'ultima giornata, infatti, il 2-0 con cui la squadra di Lucarelli ha battuto il Foggia in terra pugliese ha portato la Ternana ad essere la squadra più prolifica d'Europa, con 63 goal messi dentro fin qui: uno in più del Bayern Monaco campione di tutto, sconfitto dall'Eintracht.

La Ternana domina in Europa relativamente ai goal e di riflesso lo fa anche in Italia, visto e considerando che l'Inter è solamente la seconda squadra professionistica d'Italia con più reti in cascina, 57, sei in meno dell'attacco composto da Partipilo, Falletti e Vantaggiato.

E' proprio Partipilo a guidare la classifica marcatori del girone C di Serie C con 13 punti, ma puntano alla vittoria della gradutoria anche i compagni Falletti, attualmente a 11, e Vantaggiato, navigato bomber a 9: solamente Lucca, Antenucci e Cianci gli estranei in mezzo ai giocatori umbri.

Relativamente al dato generale dell'attacco, invece, oltre ai già citati Inter e PSG, guardano la Ternana dal basso all'alto anche il PSG con 57, gli inglesi del Brentford con 56, oltre a Monaco, Lione, Manchester City, Manchester United, Atalanta e Barcellona, ferme tra i 54 e i 50 goal nel 2020/2021.

Considerati i due terzi della stagione già giocati, appare difficile vedere la Ternana fallire il ritorno in Serie B, anche se nel calcio, come si sa, mai direi mai. Di certo in città c'è enorme entusiasmo, anche se a distanza: la speranza è quella di poter tornare allo stadio, e riempirlo completamente, direttamente nella seconda serie, magari già il prossimo autunno.