Ternana-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Ternana sfida la Reggina nel big match del 6° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Ternana di Fabio Gallo, capolista del Girone C di Serie C, sfida la Reggina di Domenico Toscano, 2ª in classifica, nella 6ª giornata infrasettimanale del campionato. Gli umbri hanno 12 punti, frutto di 4 vittorie e una sconfitta, 11 invece i punti dei calabresi, che sono al momento imbattuti con 3 vittorie e 2 pareggi.

I rossoverdi arrivano al confronto dopo una sconfitta casalinga contro il Monopoli e una vittoria esterna sulla Sicula Leonzio, gli amaranto sono reduci da un pareggio esterno a Bari e da una vittoria casalinga al Granillo sulla Vibonese. Il difensore Michele Russo e i due attaccanti Guido Marilungo ed Anthony Partipilo sono i giocatori più prolifici della Ternana con 2 reti segnate a testa, mentre la punta della Reggina Simone Corazza è l'attuale capocannoniere del campionato con un bottino personale di 4 reti.

Fra i calabresi non sarà della partita il grande acquisto estivo German Denis, visto che il 'Tanque' è alle prese con un problema al polpaccio. In questa pagina tutte le informazioni su Ternana-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TERNANA-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il big match Ternana-Reggina si giocherà il pomeriggio di mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Libero Liberati di Terni.

Ternana-Reggina sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Eleven Sports. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il match anche in tv: sarà sufficiente disporre di un moderno modello smart compatibile con la app oppure collegare al proprio televisore dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti Eleven Sports potranno naturalmente seguire la sfida Ternana-Reggina anche in diretta streaming anche sul proprio personal computer, collegandosi alla pagina ufficiale, e su tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per dispositivi iOS e Android, avviandola e successivamente selezionando l'evento fra quelli in programma.

Gallo dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2. In attacco è probabile un po' di turnover rispetto alla sfida contro la Sicula Leonzio, con l'ex atalantino Marilungo che si candida a rilevare Ferrante come partner di Partipilo. A supporto sulla trequarti agirà Furlan. In mediana è ballottaggio fra Proietti e Palumbo per il ruolo di regista, mentre le due mezzali saranno Paghera e Salzano. Fra i pali ci sarà Iannarilli, davanti a lui la difesa sarà composta dai terzini Parodi e Mammarella e dalla coppia centrale Russo-Sini.

Toscano deve fare i conti con le assenze pesanti di German Denis e Doumbia per infortunio, che portano a un'emergenza in attacco, reparto nel quale saranno disponibili in tre: Bellomo, Reginaldo e Corazza. La scelta delle due punte dovrebbe ricadere sugli ultimi due. A centrocampo Garufo e l'ex Rubin presidieranno le due fasce, mentre De Rose sarà il playmaker con Bianchi e il greco Sounas mezzali. La linea a tre difensiva infine, davanti al portiere Guarna, vedrà Loiacono, Bertoncini e Marco Rossi.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Sini, Mammarella; Paghera, Palumbo, Salzano; Furlan; Partipilo, Marilungo.

REGGINA (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, M. Rossi; Garufo, N. Bianchi, De Rose, Sounas, Rubin; Reginaldo, Corazza.