Ternana-Palermo dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Terza giornata del campionato di Serie C, tra Palermo e Ternana: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

TERNANA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Ternana-

• Data: mercoledì 7 ottobre 2020

• Orario: 15:00

• Canale : -

• Streaming: Eleven Sports

Entra nel vivo il campionato di Serie C, girone C. Nella terza giornata della stagione, in turno infrasettimanale, la Ternana ospiterà il Palermo, mentre il resto del calcio di club è fermo per la pausa dedicata alle nazionali.

Arriva bene all'appuntamento di mercoledì la Ternana, dopo aver battuto la Paganese per tre a zero con le reti di Vantaggiato, Damian e Falletti. I rossoverdi sono sicuramente tra i favoriti per la promozione in Serie B.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Il Palermo invece ha perso la prima giornata e non ha potuto giocare la seconda giornata: dopo i due casi di positività del Potenza, la gara del Renzo Barbera è stata rinviata a data da destinarsi. Ternana quindi con 4 punti, Palermo a quota 0.

Tutto su Ternana-Palermo: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO TERNANA-PALERMO

Ternana-Palermo è in programma per il turno infrasettimanale di Serie C, mercoledì 7 ottobre alle ore 15. Si giocherà ovviamente a Terni, allo stadio Libero Liberati.

La partita tra Ternana e Palermo non godrà di alcuna copertura tv: il match sarà infatti trasmesso da Eleven Sports, piattaforma web detentrice dei diritti del campionato di Serie C.

Ternana-Palermo sarà quindi visibile soltanto in diretta su Eleven Sports, sottoscrivendo un abbonamento o acquistando il singolo evento: occorrerà selezionare il link della partita dal sito, oppure scaricare l'app su smart tv, smartphone o tablet.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher, Diakitè, Mammarella; Kontek, Damian; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.