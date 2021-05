Ternana, Mammarella si ritira a 39 anni: "Chiudo con una stagione impensabile"

Dopo aver dominato la Serie C ed aver strappato la promozione in Serie B, la Ternana si è aggiudicata la Supercoppa di categoria superando il Perugia: a decidere il derby la rete di Salzano nella ripresa.

Dopo la partita, uno dei perni della squadra, Carlo Mammarella, ha però annunciato il suo addio al calcio, che a dir la verità era nell'aria da tempo.

"Avevo maturato da tempo la decisione di chiudere ma per rispetto nei confronti di tutti ho cercato di tenerla nascosta il più possibile. Non è stata una scelta difficile. Il 29 giugno compirò 39 anni e mai avrei immaginato di terminare con una stagione e con successi del genere. Vincere come ha fatto questa Ternana è impensabile. Quando due anni fa parlai con il diesse Leone mi resi conto che dovevo accettare la sfida di chiudere la carriera in una piazza esigente e tosta come Terni. Quello che come gruppo e squadra abbiamo ottenuto sul campo, le manifestazioni d’affetto e stima che i compagni mi continuano a rivolgere confermano che non avrebbe potuto esserci scelta migliore".