Ternana-Juventus Under 23 1-2: rimonta bianconera, primo trofeo per Pecchia

La Juventus Under 23 batte la Ternana e si aggiudica la Coppa Italia di Serie C: decisiva la rete di Rafia allo scadere del primo tempo.

Primo titolo della sua storia per la Under 23: battuta la Ternana nella finale di Coppa di Serie C, successo che permette ai ragazzi allenati da Fabio Pecchia di accedere direttamente alla fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie B. Risultato che va benissimo all'Alessandria, che passa automaticamente al secondo turno.

Gli umbri partono meglio e trovano il vantaggio dopo appena sei minuti: punizione dal limite perfetta di Mammarella che centra il sette, lasciando di sasso il povero Nocchi. La reazione avversaria è immediata: Russo commette un fallo ingenuo in area su Brunori, che trasforma il penalty angolando il tiro alla destra di Iannarilli.

Il pari infonde nuova linfa alla Juventus Under 23: Fagioli crossa dalla sinistra per la testa di Del Sole che sale in cielo e colpisce la traversa a portiere battuto. La Ternana chiede un penalty per un tocco col braccio (che non c'è) di Frabotta e subisce il sorpasso: fa tutto Marchi che apparecchia per la conclusione di Brunori, sulla susseguente ribattuta si avventa Rafia che a porta vuota non può sbagliare.

In avvio di ripresa è il neoentrato Wesley a divorarsi il tris, mentre poco prima dell'ora di gioco Mammarella sfiora la personale doppietta: altra punizione indirizzata all'incrocio, stavolta Nocchi è bravo ad opporsi con un grande riflesso.

Rafia si infortuna ed è costretto a lasciare il terreno di gioco, episodio 'compensato' dall'espulsione per somma di ammonizioni di Defendi che lascia le 'Fere' in inferiorità numerica. Nel finale Portanova calcia in diagonale sfiorando il palo, Nocchi protagonista con un intervento che salva il risultato.