Ternana, Gallo a sorpresa: "Rinuncio al contratto per la prossima stagione"

L'allenatore della Ternana, Fabio Gallo, annuncia che il prossimo anno non sarà più alla guida delle 'Fere': "Rinuncio al contratto".

Dopo un avvio di campionato di Serie C al di sopra delle attese, la Ternana ha vissuto un periodo nero che l'ha portata ad allontanarsi dal primo posto occupato dalla Reggina, interrotto dalla sospensione del torneo a causa del diffondersi del Coronavirus in .

Se ci sarà una ripresa, al suo posto in panchina siederà ancora mister Fabio Gallo che però ha sorpreso tutti con questa lettera pubblicata sul sito ufficiale del club, in cui ha annunciato di voler rinunciare al contratto per la prossima stagione.

"Dal mio arrivo a Terni nella passata stagione, dopo aver 'assaggiato' la Ternana da calciatore, ho avuto modo di capire in prima persona quanto conti la maglia che indossiamo. Quanto amore incondizionato dimostrino di avere i tifosi, anche nei momenti in cui ci contestano e danno sfogo alla loro amarezza. Dopo aver parlato con il presidente Bandecchi, lunedì scorso, ho avuto la netta sensazione che avesse bisogno, da parte mia, di un gesto che dimostrasse quanto io tenessi ad allenare la 'sua' Ternana. Altre squadre E quello che ho deciso di fare, nulla ha a che vedere con l’aspetto economico. E infatti la mia scelta è quella di rinunciare al contratto che mi lega ai rossoverdi per la prossima stagione. Perché lo faccio? Perché sono certo che questa squadra abbia valori morali e tecnici indiscutibili tali da essere superiori a qualunque cosa. Il presidente Bandecchi ha molto apprezzato questo mio gesto, rimanendone estremamente colpito, riconfermando quindi, se ce ne fosse stato bisogno, la sua grande fiducia nei miei confronti. Un abbraccio sincero a tutti i tifosi delle Fere".

Gallo dovrebbe continuare ad allenare gli umbri fino al termine del campionato che attualmente vede la squadra rossoverde al quinto posto in classifica, in piena lotta per la conquista dei playoff promozione per la Serie B. A cui, qualora venisse conquistata, Gallo non prenderà parte.

Oggi il tecnico lombardo si è recato in sede per formalizzare la risoluzione del contratto relativo alla stagione 2020/21, come reso noto dal vicepresidente della Ternana Paolo Tagliavento, ex arbitro di .