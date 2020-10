Ternana-Foggia dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Ternana sfida il Foggia nella 7ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TERNANA-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Ternana di Cristiano Lucarelli sfida in casa il Foggia di Marco Marchionni nella 7ª giornata del Girone C di Serie C. Gli umbri guidano la classifica con 12 punti, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi, i pugliesi, invece, hanno 2 gare da recuperare e si trovano al momento in 15ª posizione con 3 punti raccolti in 4 partite.

Le due formazioni si sono fronteggiate per 33 volte finora in gare ufficiali, con un bilancio che vede una prevalenza dei pareggi, 12, a fronte di 11 successi dei rossoverdi e di 10 affermazioni dei Diavoletti.

Nell'ultima giornata la Ternana ha superato 3-1 in trasferta a Lentini il Catania, mentre il Foggia ha rimediato il 3° k.o. consecutivo, perdendo in casa 2-1 contro l'Avellino.

Cesar Falletti è il miglior realizzatore degli umbri con 3 goal, Alessio Curcio è invece il giocatore più prolifico nelle fila rossonere con 2 goal all'ttivo in questo campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Ternana-Foggia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TERNANA-FOGGIA

Ternana-Foggia si giocherà il pomeriggio di domenica 25 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Libero Liberati di Terni. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Andrea Colombo della sezione di Como, avrà inizio alle ore 15.00.

La sfida del Girone C di Serie C, Ternana-Foggia, sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero torneo. La gara sarà visibile attraverso varie modalità: sottoscrivendo un abbonamento o acquistando il singolo evento. In entrambi i casi gli utenti potranno seguire Ternana-Foggia anche sulle smart tv di ultima generazione scaricando la app.

Non è prevista dunque la copertura televisiva in chiaro del match, che non sarà visibile in chiaro sulla Rai.

Sarà possibile vederein diretta streaming su Eleven Sports anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili smartphone o tablet. In entrambi i casi si dovrà selezionare il link della partita dal sito della piattaforma, oppure scaricare la app.

Cristiano Lucarelli potrebbe riproporre davanti Raicevic al posto di Vantaggiato. Alle sue spalle, sulla trequarti, dovrebbero agire Partipilo, Falletti e Torromino. In mediana Filippo Darmian affiancherà Palumbo. In difesa, davanti al portiere Iannarilli, Defendi e Mammarella saranno gli esterni bassi difensivi, con Kontek e Boben centrali.

Marchionni punterà probabilmente sul 3-5-2. In porta agirà Fumagalli, davanti a lui una linea a tre con Germinio, il rientrante Anelli e Gavazzi. A centrocampo Gentile potrebbe essere confermato come playmaker, con Garofalo e Raggio Garibaldi ai suoi lati come mezzali. Sulle fasce a destra dovrebbe esserci spazio per Kalombo e a sinistra per Masi. In attacco probabile tandem composto da Curcio e D'Andrea, con Dell'Agnello possibile soluzione a partita in corsa.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Mammarella; Palumbo, Darmian; Partipilo, Falletti, Torromino; Raicevic.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Anelli, Gavazzi; Kalombo, Garofalo, Gentile, Raggio Garibaldi, Di Masi; Curcio, D'Andrea.