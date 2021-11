Ternana-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TERNANA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ternana-Crotone

Ternana-Crotone Data: 29 novembre 2021

29 novembre 2021 Orario: 20:30

20:30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite), Sky Sport (canale 251 del satellite), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Situazioni diverse, ambizioni diverse: Ternana e Crotone si affrontano per la 15a giornata di Serie B con presupposti differenti.

Le Fere di Cristiano Lucarelli non vincono dal 6 novembre, ovvero dal successo contro l'Alessandria: poi due pari contro Cittadella e Lecce, quest'ultimo spettacolare al "Via del Mare" e caratterizzato da un botta e risposta emozionante. Vantaggio rossoverde con Falletti, poi reti dei salentini di Majer e Strefezza. Nella ripresa goal di Donnarumma e nuovo vantaggio del Lecce con l'autorete: un eurogoal di Partipilo ha poi fissato il punteggio sul 3-3.

Cristi nera, invece, per i rossoblù di Pasquale Marino, subentrato a stagione in corso, che non vincono addirittura dal 16 ottobre: poi 5 sconfitte e un pari. L'ultima in apertura di weekend contro il Vicenza, all'"Ezio Scida", con goal di Giacomelli nella ripresa. Terzultimo posto, per ora, per il Crotone.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla sfida Ternana-Crotone: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TERNANA-CROTONE

La sfida tra Ternana e Crotone, in programma lunedì 29 novembre, verrà disputata allo stadio "Libero Liberati" di Terni. Fischio d'inizio alle ore 20:30.

DOVE VEDERE TERNANA-CROTONE IN TV

E' possibile seguire il big match tra Ternana e Crotone su DAZN, in diretta in diretta streaming su tutte le smart TV compatibili con la specifica app, oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

L'alternativa è rappresentata da Sky, che consente la visione della gara ai canali Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Calcio (canale 251 del satellite) se in possesso dell'abbonamento dedicato.

La terza alternativa è Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibbile tramite l'app dedicata anche sulle smart TV.

TERNANA-CROTONE IN DIRETTA STREAMING

La partita tra Ternana e Crotone sarà fruibile in diretta streaming sull'app e sul sito di DAZN: basterà aver sottoscritto l'abbonamento e seguire la gara tramite i dispositivi mobili in proprio possesso, sia su iOS che Android, come del resto tramite i propri PC o Notebook.

Un'altra via è rappresentata dallapp di Sky Go: anche in questo caso, dopo aver sottoscritto l'abbonamento, si può seguire il match tramite l'app scaricata su dispositivo mobile o sul proprio pc.

Altre due alternative sono Helbiz Live o NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Serie B dopo l'acquisto del Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso GOAL sarà possibile seguire, come sempre, la diretta testuale di Ternana-Crotone. GOAL vi accompagnerà fino al calcio d’inizio del match del Liberati proponendovi tutte le notizie sula sfida e vi racconteremo le fasi cruciali e gli eventi della sfida dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA-CROTONE

Lucarelli con il solito 4-2-3-1 con Iannarilli tra i pali, Diakite, Boben, Kontek e Martella in difesa. In mediana Proietti e Koutsoupias agiranno alle spalle dei trequartisti Partipilo, Falletti e Capone. Unica punta Alfredo Donnarumma.

Marino con il 4-3-3 con Festa in porta, Nedelcearu, Cuomo, Canestrelli e Sala nella linea difensiva. Donsah, Benali ed Estevez in mediana, con Oddei, Mulattieri e Kargbo in avanti.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Diakite, Boben, Kontek, Martella; Proietti, Koutsoupias; Partipilo, Falletti, Capone; Donnarumma. All. Lucarelli

CROTONE (4-3-3): Festa; Nedelcearu, Cuomo, Canestrelli, Sala; Donsah, Benali, Estevez; Oddei, Mulattieri, Kargbo. All. Marino