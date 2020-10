Ternana-Catanzaro dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Ternana ospita il Catanzaro nel girone C di Serie C: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come guardare l'incontro in tv e streaming.

Avvio di stagione entusiasmante per l'ambiziosa Ternana, alla guida solitaria del girone C di Serie C: quindici punti racconti in sette partite, uno in più rispetto a Bari, Teramo e Avellino che però hanno giocato una partita in meno.

Avversario degli umbri nel prossimo turno di campionato sarà il Catanzaro che, nelle cinque gare in cui è stato impegnato, ha racimolato otto punti frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Gli ultimi due confronti tra le compagini risalgono alla passata stagione: 3-2 in favore della Ternana nel match giocato al 'Libero Liberati', 2-1 per il Catanzaro nell'altro incontro andato in scena al 'Nicola Ceravolo'.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Ternana-Catanzaro: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e .

Ternana-Catanzaro si giocherà domenica 1° novembre 2020 allo stadio 'Libero Liberati' di Terni. Calcio d'inizio fissato alle ore 15.

La sfida tra Ternana e Catanzaro sarà trasmessa da Eleven Sports in diretta streaming, usufruibile sulle smart tv di ultima generazione semplicemente scaricando l'applicazione. Inoltre sarà visibile in maniera del tutto gratuita sul canale Youtube della piattaforma, così come le altre partite in programma nel mese di novembre.

Non è prevista la copertura televisiva in chiaro dell'incontro che dunque non sarà trasmesso dalla Rai.

Sarà possibile assistere a Ternana-Catanzaro in diretta streaming tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet collegandosi al sito ufficiale di Eleven Sports oppure scaricandone l'applicazione. Una volta selezionato l'evento desiderato, lo streaming partirà automaticamente.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Garufo, Altobelli, Carlini, Verna, Casoli; Di Massimo, Curiale.