Ternana-Catania dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ternana contro Catania nel secondo turno dei playoff di Serie C: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

TERNANA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Ternana-Catania

• Data: 5 luglio 2020

• Orario: 20:30

• Canale TV: -

• Streaming: Eleven Sports

Archiviato il primo turno, i playoff di Serie C entrano nel vivo: spazio al secondo turno, con partite che sulla carta promettono scintille ed emozioni. Compresa quella tra Ternana e Catania, due tra le nobili decadute del nostro calcio in corsa per il ritorno in B.

Nel primo turno dei playoff, la Ternana - che vanta pedine di nome come l'ex laziale Diakitè, Mammarella, Paghera e Defendi - ha staccato il 'pass' per la fase successiva grazie al pareggio senza goal ottenuto contro l'Avellino: alla luce del regolamento, lo 0-0 ha premiato gli umbri in quanto squadra di casa e meglio piazzata nella regular season.

Tra le mura amiche, nel primo turno dei playoff di Serie C, ha giocato anche il Catania di Cristiano Lucarelli: 3-2 alla Virtus Francavilla all'ultimo respiro, ma i rossoazzurri si sarebbero qualificati anche pareggiando in virtù dello stesso discorso che riguarda la Ternana.

Tutto su Ternana-Catania: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e in diretta streaming.

ORARIO TERNANA-CATANIA

La partita tra Ternana e Catania si disputa domenica 5 luglio 2020 allo stadio 'Libero Liberati' di Terni: fischio d'inizio programmato alle ore 20:30.

Ternana-Catania non godrà di alcuna copertura : a trasmettere la partita sarà Eleven Sports, piattaforma web che detiene i diritti in esclusiva del campionato di Serie C. Il match che verrà trasmesso dalla Rai, sarà Potenza-Catanzaro.

Come detto, la partita Ternana-Catania sarà visibile su Eleven Sports in diretta : basterà collegarsi al sito www.elevensports.it o scaricare l'app ufficiale tramite PC, smartphone o tablet, seguendo le istruzioni con cui poter acquistare il singolo evento o in alternativa i pacchetti disponibili.

TERNANA (4-3-1-2) Iannarilli; Parodi, Diakitè, Bergamelli, Mammarella; Paghera, Salzano, Verna; Defendi; Ferrante, Partipilo. All. Gallo.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Capanni, Curcio, Biondi; Curiale. All. Lucarelli.