Ternana-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Ternana sfida il Catania nel big match della 25ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

TERNANA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ternana-Catania

Ternana-Catania Data: 17 febbraio 2021

17 febbraio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Eleven Sports, Cusano Italia TV

Eleven Sports, Cusano Italia TV Streaming: Eleven Sports, cusanoitaliatv.it

La Ternana di Cristiano Lucarelli sfida il Catania di Giuseppe Raffaele nel big match della 25ª giornata infrasettimanale del Girone C di Serie C. Gli umbri guidano imbattuti la classifica con 56 punti, frutto di 17 vittorie e 5 pareggi, mentre i siciliani si trovano al 5° posto, in zona playoff, con un cammino di 11 vittorie, 6 pareggi e 4 k.o.

Nei 34 precedenti in gare ufficiali fra le due squadre, le Fere conducono con 13 vittorie, a fronte di 13 pareggi e 8 affermazioni degli etnei. Sia i rossoverdi, sia i rossazzurri, sono reduci da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

Anthony Partipilo e Cesar Falletti sono i migliori marcatori della Ternana con 11 goal realizzati, mentre Emanuele Pecorino, passato a gennaio alla Juventus Under 23, resta il giocatore più prolifico degli Elefanti con 5 goal segnati nella prima parte della stagione. In questa pagina tutte le informazioni su Ternana-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TERNANA-CATANIA

Ternana-Catania si disputerà il pomeriggio di mercoledì 17 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Libero Liberati di Terni. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 15.00.

Il big match Ternana-Catania sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, anche attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile sulle smart tv di ultima generazione. Per poter usufruire del servizio, occorrerà sottoscrivere prima un abbonamento.

L'attesa sfida sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro su Cusano Italia TV, la televisione di proprietà dell’Università Niccolò Cusano.

Tifosi e appassionati, grazie ad Eleven Sports, potranno seguire Ternana-Catania in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android.

La gara Ternana-Catania sarà inoltre visibile in diretta streaming in chiaro sul sito cusanoitaliatv.it.

Cristiano Lucarelli si affiderà al consueto 4-2-3-1. In attacco Vantaggiato, in panchina nell'ultimo turno contro la Casertana, potrebbe rilevare Raicevic nel ruolo di centravanti. Alle sue spalle Partipilo, Falletti e Furlan si candidano come trequartisti. Coppia mediana composta da Proietti e Palumbo. Fra i pali agirà Iannarilli. In difesa Laverone e Frascatore saranno i due esterni bassi, con Contek e Boben a comporre la coppia centrale.

L'articolo prosegue qui sotto

Raffaele proverà fino all'ultimo a recuperare alcune pedine importanti. Al momento è certa l'assenza per infortunio di Piccolo nel reparto offensivo, e sono in dubbio gli acciaccati Russotto, Calapai e Zanchi. Qualora non dovessero essere a disposizione, il modulo impiegato sarebbe il 3-5-2. Davanti al portiere Confente, la linea a tre difensiva vedrebbe il rientro di Tonucci dal 1' accanto a Giosa e Tommaso Silvestri. Sulle corsie laterali quelle di Albertini e Pinto sarebbero le candidature più autorevoli, con Maldonado playmaker e Dell'Oglio e Welbeck mezzali. In attacco è probabile il ritorno da titolare di Sarao, che rileverebbe Reginaldo per far coppia con Di Piazza.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Contek, Boben, Frascatore; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

CATANIA (3-5-2): Confente; Tonucci, Giosa, T. Silvestri; Albertini, Dell'Oglio, Maldonado, Welbeck, Pinto; Di Piazza, Sarao.