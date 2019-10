Ternana-Catania dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Ternana sfida il Catania nel big match dell'8° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Ternana capolista di Fabio Gallo sfida il Catania di Andrea Camplone nella sfida di cartello dell'8ª giornata del Girone C di Serie C. Gli umbri comandano la graduatoria con 16 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta, mentre gli etnei sono attualmente al 7° posto a quota 12 con un cammino di 4 vittorie e 3 sconfitte.

Sono complessivamente 28 i precedenti fra le due formazioni in gare ufficiali e le statistiche nelle sfide casalinghe sorridono in maniera netta ai rossoverdi con 5 vittorie, 5 pareggi e un solo successo dei siciliani in 11 partite.

L'attaccante Anthony Partipilo è il miglior marcatore della squadra di Gallo con 3 reti realizzate, mentre il capitano Francesco Lodi è il giocatore più prolifico dei rossazzurri con 5 reti.

La Ternana viene da un pareggio in casa contro la Reggina e una vittoria in trasferta sul Francavilla, il Catania è reduce da un successo rotondo in casa contro la Cavese e una sconfitta di misura al Granillo contro la Reggina. In questa pagina tutte le informazioni su Ternana-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TERNANA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ternana-Catania

Ternana-Catania Data: 6 ottobre 2019

6 ottobre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO TERNANA-CATANIA

La partita Ternana-Catania si disputerà il pomeriggio di domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Libero Liberati di Terni. Dirigerà l'incontro il signor Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo.

sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports , che si è aggiudicata i diritti televisivi dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire il match anche in tv: basterà disporre di un moderno modello smart compatibile con la app oppure collegare al proprio televisore dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della partita sarà curata da Vito Coppola.

I clienti del servizio Eleven Sports potranno vedere il big match Ternana-Catania anche in diretta sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Gallo dovrebbe schierare la Ternana con il 4-3-1-2. Due le assenze pesanti nelle fila rossoverdi: mancheranno infatti per infortunio il regista Proietti e il difensore centrale Sini. In attacco Federico Furlan dovrebbe agire sulla trequarti alle spalle del tandem composto dal bomber Partipilo e da Ferrante. Sulla mediana Palumbo sarà il playmaker, con Paghera e Salzano mezzali. In difesa, davanti al portiere Iannarilli, Suagher e Bergamelli dovrebbero comporre la coppia centrale, con Parodi e Mammarella terzini.

Molti dubbi per Camplone, sia tattici che di uomini. Il modulo scelto potrebbe essere comunque alla fine il consueto 4-3-3. Torneranno a disposizione, dopo i rispettivi infortuni, l'ala Barisic e la punta Rossetti, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina, pronti eventuale a subentrare a partita in corsa. In difesa recupera anche Silvestri, che dovrebbe giocare da titolare al centro accanto a Mbende. Se non fosse al top al suo posto giocherebbe Andrea Esposito, mentre i terzini saranno Calapai e probabilmente Biondi, in vantaggio su Pinto a sinistra, e in porta ci sarà Jacopo Furlan. A centrocampo in cabina di regia agirà l'esperto Lodi, con accanto uno fra Rizzo (in vantaggio) e Dall'Oglio, e Welbeck. Nel tridente d'attacco è sicuro del posto soltanto Di Molfetta come esterno alto a sinistra, mentre Curiale insidia Mazzarani e Di Piazza. Non sarà della partita Emanuele Catania, che potrebbe esser pronto per la successiva sfida contro il Bari.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Paghera, Palumbo, Salzano; F. Furlan; Partipilo, Ferrante.

CATANIA (4-3-3): J. Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Biondi; Rizzo, Lodi, Welbeck; Mazzarani, Di Piazza, Di Molfetta.