Ternana-Casertana dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Ternana sfida la Casertana nella 18ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Ternana di Fabio Gallo sfida la Casertana di Ciro Ginestra in uno dei confronti più interessanti della 18ª giornata del Girone C di Serie C. Gli umbri sono secondi in classifica assieme al potenza con 36 punti, frutto di 11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, i campani si trovano al 10° posto a quota 22, con un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 20 precedenti in gare ufficiali fra le due squadre, 18 si sono giocati in Serie C e 2 in Serie B. Il bilancio vede una prevalenza dei pareggi, 8, con 7 successi delle Fere e 5 affermazioni dei Falchetti.

I rossoverdi sono reduci da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i rossoblù invece hanno collezionato 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate nel torneo.

L'attaccante Alexis Ferrante è il miglior marcatore della Ternana con 6 goal realizzati, mentre la punta Ernesto Starita è il bomber della Casertana con un bottino di 8 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Ternana-Casertana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TERNANA-CASERTANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ternana-Casertana

Ternana-Casertana Data: 8 dicembre 2019

8 dicembre 2019 Orario: 17.30

17.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO TERNANA-CASERTANA

Ternana-Casertana si disputerà il pomeriggio di domenica 8 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Libero Liberati di Terni. La gara, che sarà diretta dal signor Matteo Mercenaro della sezione di Genova, sarà il 21° confronto in gare ufficiali fra le due squadre.

La partita Ternana-Casertana sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà dunque possibile seguire il match in chiaro.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche sul proprio televisore se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Vito Coppola.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire Ternana-Casertana in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Fabio Gallo si affiderà al 3-5-2 e non avrà a disposizione gli infortunati Onesti, Mucciante, Niosi, Proietti e Repossi. Davanti il tandem d'attacco sarà composto da Partipilo, favorito su Marilungo, e Ferrante. A centrocampo Parodi e Mammarella presidieranno le due fasce, con Palumbo in regia e Paghera e Salzano mezzali, ma quest'ultimo è insidiato da Damian e Defendi, che scalpitano per una maglia da titolari. Dietro difesa a tre con Suagher, Sini e Celli davanti al portiere Tozzo.

Ginestra, che non potrà sedersi in panchina perché squalificato, dovrà rinunciare sempre per decisione del Giudice Sportivo al centrocampista Santoro, mentre non saranno della gara per infortunio il bomber Castaldo e l'ala destra Adamo. Non al meglio della condizione anche Zito e Rainone, che con ogni probabilità partiranno dalla panchina. Nel 3-5-2 speculare a quello degli avversari, fra i pali agirà Crispino, con Clemente, Silva e Caldore a comporre la difesa a tre. A centrocampo Longo e Paparusso saranno i due tornanti sulle fasce al posto proprio dei due acciaccati. In mezzo, invece, Laaribi farà il regista, con D'Angelo e Matese mezzali. In attacco sarà Origlia ad affiancare Starita.

TERNANA (3-5-2): Tozzo; Suagher, Sini, Celli; Parodi, Paghera, Palumbo, Salzano, Mammarella; Partipilo, Ferrante.

CASERTANA (3-5-2): Crispino; Clemente, Silva, Caldore; Longo, D'Angelo, Laaribi, Matese, Paparusso; Origlia, Starita.