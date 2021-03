Ternana-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Ternana sfida il Bari nella 30ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TERNANA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ternana-Bari

Ternana-Bari Data: 13 marzo 2021

13 marzo 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Eleven Sports, Cusano Italia Tv (numero 264 del digitale terrestre)

Eleven Sports, Cusano Italia Tv (numero 264 del digitale terrestre) Streaming: Eleven Sports, cusanoitaliatv.it

La Ternana capolista di Cristiano Lucarelli sfida il Bari di Massimo Carrera nel big match della 30ª giornata del Girone C di Serie C. Gli umbri comandano la classifica con 63 punti, frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta, i pugliesi inseguono in 3ª posizione a quota 52, con un cammino di 17 successi, 5 pareggi e 5 sconfitte e un distacco di 4 lunghezze dal 2° posto.

Nei 44 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni, i Galletti conducono nelle statistiche con 16 vittorie, 14 affermazioni delle Fere e 14 pareggi.

La capolista ha collezionato 2 vittorie, una sconfitta (la prima di una stagione che la vedeva fino a quel momento unica squadra professionistica imbattuta in Europa) contro il Catanzaro e un pareggio nelle ultime 4 gare, andamento simile anche per i biancorossi, reduci da un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle precedenti 4 giornate.

César Falletti ed Anthony Partipilo sono i bomber dei rossoverdi con 12 goal ciascuno, mentre Mirco Antenucci è il miglior realizzatore stagionale dei biancorossi con 12 centri, anche se Pietro Cianci ne ha segnati complessivamente di più ed è il capocannoniere del torneo con 13 reti: 10 sono state segnate nella prima parte della stagione con la maglia del Potenza. In questa pagina tutte le informazioni su Ternana-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TERNANA-BARI

Ternana-Bari si giocherà il pomeriggio di sabato 13 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Libero Liberati di Terni. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine, è in programma alle ore 15.00.

Il big match Ternana-Bari sarà trasmesso in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv di ultima generazione, scaricando l'apposita applicazione.

La partita del Liberati sarà inoltre visibile in diretta televisiva in chiaro su Cusano Italia Tv (numero 264 del digitale terrestre), la televisione dell’Università Niccolò Cusano.

L'attesa sfida Ternana-Bari, mediante Eleven Sports, potrà essere vista in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android o collegandosi con il sito ufficiale del servizio.

La gara sarà inoltre trasmessa in chiaro in diretta streaming sul sito di Cusano Italia TV.

Cristiano Lucarelli potrebbe rilanciare dal 1' Vantaggiato come centravanti al posto di Raicevic. Alle sue spalle si candidano per un posto sulla trequarti Partipilo (in vantaggio su Peralta), Falletti e Ferrante (favorito su Furlan). In mediana può rifiatare Palumbo: al suo posto Salzano affiancherebbe Paghera. Tutto invariato invece in difesa, con Iannarilli in porta e davanti a lui una linea a quattro con Defendi e Frascatore terzini e Boben e Kontek a comporre la coppia centrale.

Carrera, davanti al portiere Frattali, potrebbe ritrovare dal 1' Di Cesare: il capitano è da due gare a disposizione del tecnico, dopo aver superato l'infortunio, ma non è stato ancora impiegato dall'inizio. L'importante sfida con la Ternana potrebbe essere l'occasione giusta. In questo caso l'ex Chelsea affiancherebbe Minelli al centro della difesa, con Celiento e Sarzi Puttini come esterni bassi. In mediana ballottaggio fra Lollo e Bianco per affiancare De Risio. Sulla trequarti, accanto a Marras e Antenucci, sono D'Ursi e Rolando a contendersi una maglia, con il secondo favorito. Il bomber Cianci agirà infine da centravanti.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Frascatore; Paghera, Salzano; Partipilo, Falletti, Ferrante; Vantaggiato.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Celiento, Minelli, Di Cesare, Sarzi Puttini; Bianco, De Risio; Marras, Antenucci, Rolando; Cianci.