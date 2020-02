Ternana-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Ternana sfida il Bari nella 28ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Ternana di Fabio Gallo sfida il Bari di Vincenzo Vivarini nel big match della 28ª giornata infrasettimanale del Girone C di Serie C. A differenza degli altri 2 gironi, che hanno visto 2 giornate rinviate a data da destinarsi per l'emergenza Coronavirus, il Girone C continua dunque regolarmente a giocarsi secondo quanto previsto in calendario.

Gli umbri sono quarti in classifica a quota 49 punti, frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, i pugliesi si trovano al 2° posto alle spalle della capolista Reggina con un cammino di 15 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 41 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni, i Galletti conducono a livello statistico con 16 successi, 13 affermazioni delle Fere e 12 pareggi. La Ternana è reduce da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate in campionato, il Bari invece ha collezionato 2 vittorie e 2 pareggi, fra cui quello più recente contro la Cavese, nelle ultime 4 giornate.

Alexis Ferrante ed Anthony Partipilo sono i migliori marcatori fra i rossoverdi con 6 reti segnate ciascuno, mentre Mirko Antenucci è il capocannoniere dei biancorossi e dell'intero campionato con 18 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Ternana-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TERNANA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ternana-Bari

Ternana-Bari Data: 26 febbraio 2020

26 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO TERNANA-BARI

Ternana-Bari si disputerà la sera di mercoledì 26 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Libero Liberati di Terni. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Alberto Santoro della sezione di Messina, è previsto per le ore 20.45. Sarà la 42ª sfida in gare ufficiali fra le due formazioni.

Il big match del Girone C di Serie C, Ternana-Bari, sarà trasmesso in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà possibile invece seguire il match in chiaro su Rai Sport.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Vito Coppola.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire l'attesa sfida Ternana-Bari in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Gallo potrebbe confermare il modulo ad 'Albero di Natale'. Se così fosse davanti Ferrante sarà la punta centrale, con Partipilo e Furlan a sostegno sulla trequarti. L'alternativa è il 4-3-1-2, con l'ex Vantaggiato dal 1' in coppia con Ferrante e Furlan in panchina. A centrocampo Proietti sarà il playmaker, con Paghera e Palumbo che dovrebbero agire da mezzali. In difesa, davanti al portiere Innatilli, Parodi e Mammarella saranno i due terzini, con Russo e Celli a comporre la coppia centrale.

Consueto 4-3-1-2 per Vivarini. Fra i pali ci sarà Frattali, mentre nella linea difensiva Perrotta potrebbe essere preferito a Sabbione in coppia con Di Cesare, mentre Matteo Ciofani e Costa agiranno da terzini. In mediana è probabile l'inserimento di Hamlili in cabina di regia al posto di Bianco, con Maita e Schiavone a ricoprire il ruolo di mezzali. Il tandem d'attacco sarà formato da Simeri e Antenucci, mentre Laribi agirà a sostegno sulla trequarti.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Russo, Celli, Mammarella; Paghera, Proietti, Palumbo; Partipilo, Furlan; Ferrante.

BARI (4-3-1-2): Frattali; M. Ciofani, Perrotta, Di Cesare, Costa; Maita, Hamlili, Schiavone; Laribi; Simeri, Antenucci.