Ternana-Avellino dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Ternana sfida l'Avellino nella 34ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TERNANA-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ternana-Avellino

Ternana-Avellino Data: 3 aprile 2021

3 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Eleven Sports, Cusano Italia TV

Eleven Sports, Cusano Italia TV Streaming: Eleven Sports, cusanoitaliatv.it

La Ternana può festeggiare il ritorno in Serie B e lo potrebbe fare battendo l'Avellino, secondo in classifica e l'unica squadra che può ancora contrastare la squadra dei record di mister Lucarelli. Al Liberati di Terni va di scena, prima di Pasqua, il big match della 34/a giornata.

Gli umbri in caso di vittoria o pareggio sarebbero promossi, mentre con un successo degli irpini servirebbe un pari nel turno successivo per festare. Si attende una gara vibrante e incerta fino alla fine.

Sono 34 i precedenti tra le due squadre. Nelle sfide precedenti a Terni, 6 vittorie per la Ternana, 6 pareggi e 5 vittorie per l'Avellino, l'ultimo il 23 ottobre 2019. All'andata successo in Irpinia per gli umbri: 2-1 al Partenio-Lombardi.

Sarà anche una sfida tra bomber: Falletti e Partipilo sono in testa con, rispettivamente, 15 e 14 gol. Dall'altro lato troviamo Maniero e Fella con 10 e 8 gol segnati. Senza dimenticare Vantaggiato nella Ternana con 9 reti e D'Angelo con 9 nell'Avellino.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Ternana-Avellino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

Ternana-Avellino si disputerà il pomeriggio di sabato 3 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Libero Liberati di Terni. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Andrea Colombo della sezione di Terni, è in programma per le ore 15.00.

Il big match Ternana-Avellino sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, anche attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile sulle smart tv di ultima generazione. Per poter usufruire del servizio, occorrerà sottoscrivere prima un abbonamento.

L'attesa sfida sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro su Cusano Italia TV, la televisione di proprietà dell’Università Niccolò Cusano.

Tifosi e appassionati, grazie ad Eleven Sports, potranno seguire Ternana-Catania in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli, Defendi, Suagher, Kontek, Celli; Paghera, Proietti; Peralta, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, Illanes; Ciancio, D'Angelo, Aloi, Rizzo, Tito, Maniero, Santaniello.