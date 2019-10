Ternana-Avellino dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Ternana sfida l'Avellino nell'11ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Ternana di Fabio Gallo sfida in casa l'Avellino di Ezio Capuano nell'11ª giornata infrasettimanale del Girone C di Serie C. Gli umbri sono secondi in classifica assieme alla Reggina con 22 punti, frutto di 7 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, gli irpini si trovano invece al 15° posto con 11 punti e un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sono 14 i precedenti fra le due formazioni in gare ufficiali disputati in casa della Ternana, la maggior parte in Serie B. Il bilancio vede 5 successi dei rossoverdi, 5 pareggi e 4 affermazioni dei Lupi.

L'attaccante Anthony Partipilo è il miglior marcatore della Ternana con 3 goal, mentre il centrocampista Alessandro Di Paolantonio e l'attaccante Gabriel Charpentier sono i giocatori più prolifici dei biancoverdi con 3 reti realizzate a testa.

La Ternana è reduce da 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, l'Avellino ha collezionato 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate. In questa pagina tutte le informazioni su Ternana-Avellino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TERNANA-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ternana-Avellino

Ternana-Avellino Data: 23 ottobre 2019

23 ottobre 2019 Orario: 18.30

18.30 Canale : Rai Sport ed Eleven Sports

Rai Sport ed Eleven Sports Streaming: Rai Play/Rai Sport ed Eleven Sports

ORARIO TERNANA-AVELLINO

Ternana-Avellino si disputerà il pomeriggio di mercoledì 23 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Libero Liberati di Terni. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Matteo Gualtieri di Asti, è previsto per le ore 18.30. Sarà il 30° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

La sfida Ternana-Avellino sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 18.15.

La gara sarà inoltre trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Gli abbonati potranno seguire il match anche in tv se in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, oppure collegare al proprio televisore dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della partita sarà curata da Vito Coppola.

Tifosi e appassionati avranno due possibilità per seguire in diretta streaming Ternana-Avellino, sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone: in chiaro mediante la piattaforma della Rai, Rai Play, e sul sito di Rai Sport, oppure, per gli abbonati al servizio, mediante la piattaforma Eleven Sports.

Gallo potrebbe mettere da parte il 3-5-2 per optare per un 4-3-3. Fra i pali Iannarilli dovrebbe rilevare Tozzo, davanti a lui Parodi e Mammarella ad agire da terzini, con Suagher e Celli centrali. In mediana Palumbo ad agire da playmaker, con Paghera e Salzano mezzali. Davanti Furlan e Partipilo dovrebbero agire da esterni offensivi ai lati di Ferrante. In dubbio Vantaggiato, mentre Proietti è convocato ma partirà probabilmente dalla panchina. Ancora indisponibili Defendi, Sini e Bergamelli.

Molti dubbi per il tecnico dell'Avellino Capuano, che pensa al turnover visti i tre turni ravvicianti. Non sono al meglio Laezza, Celjak e Charpentier in attacco, ma tutti e tre dovrebbero stringere i denti ed essere della partita. Davanti al portiere Tonti, nella linea difensiva Illanes rileverà Morero, al suo fianco Zullo, pienamente recuperato dal suo problema fisico, e uno fra Laezza e Palmisano. Gli esterni di centrocampo saranno con ogni probabilità Celjak a destra (pronto Micovschi se non dovesse farcela) e Parisi a sinistra. Di Paolantonio sarà il playmaker, con De Marco e lo svedese Karic, al debutto, mezzali. In attacco coppia composta da Alfageme e Charpentier. Qualora il francese dovesse alzare bandiera bianca, al suo posto giocherebbe Albadoro.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Paghera, Palumbo, Salzano; Furlan, Ferrante, Partipilo.

AVELLINO (3-5-2): Tonti; Illanes, Zullo, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Karic, Parisi; Alfageme, Charpentier.