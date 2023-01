Una terna tutta al femminile per Napoli-Cremonese di Coppa Italia: ad arbitrare sarà Ferrieri Caputi

Per la prima volta una partita di Coppa Italia è stata affidata da una terna al femminile: in Napoli-Cremonese tocca a Caputi-Trasciatti-Di Monte.

In attesa di vedere cosa dirà il campo, Napoli-Cremonese, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocherà martedì 17 gennaio, è già entrata nella storia.

Così come si evince infatti dal sito ufficiale dell’AIA, sono stati designati gli arbitri per le restanti sfide del turno e la gara del ‘Diego Armando Maradona’ sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi.

Sarà lei dunque l’arbitro di una terna tutta al femminile completata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti.

E’ la prima volta che la cosa accade in Coppa Italia, mentre in Serie B la terna Caputi-Trasciatti-Di Monte si è già vista all’opera nel corso di Frosinone-Ternana, una partita che si è disputata lo scorso 26 dicembre (vittoria per 3-0 per i padroni di casa).

Una promozione arrivata sul campo per una terna già internazionale pronta a debuttare a breve anche in Serie A.

A completare la squadra per la direzione della partita saranno il quarto uomo Di Bello, Marini al VAR e Muto per l’AVAR.