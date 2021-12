Terim ricoverato per problemi gastrointestinali: è a rischio per Lazio-Galatasaray

Il Galatasaray potrebbe essere costretto a rinunciare al suo allenatore Fatih Terim in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio, nell'ultima gara del Gruppo E di Europa League con in palio il primo posto e la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Il club turco ha annunciato le condizioni dell'ex allenatore di - tra le altre - Fiorentina e Milan, ricoverato in ospedale per un problema gastrointestinale, attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali:

"Il nostro allenatore Fatih Terim è stato trasferito in ospedale ieri pomeriggio a causa di un problema che ha riscontrato al sistema gastrointestinale negli ultimi tre giorni. Nelle ultime 24 ore si è sottoposto a vari accertamenti presso la sede di Vadi Istanbul del Liv Hospital e ha guidato oggi la squadra grazie ad un permesso speciale di due ore da parte dei medici".

Resta in dubbio la partenza di Fatih Terim alla volta della Capitale e la sua presenza in occasione della sfida europea, in programma giovedì sera allo Stadio Olimpico con fischio d'inizio fissato per le ore 21.00:

"Il responso medico su Fatih Terim, che è stato nuovamente ricoverato in ospedale oggi dopo l'allenamento e le cui condizioni sono state seguite con attenzione, dipenderà dal suo stato di salute. Il nostro augurio, condiviso con i tifosi, è che il nostro allenatore guarisca presto e torni al suo posto nelle migliori condizioni il prima possibile".

In questa stagione, il Galatasaray di Terim ha totalizzato 11 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte tra tutte le competizioni, con una media di 1,67 punti a partita. Il club di Istanbul è già qualificato alla fase a eliminazione diretta di Europa League ed è al settimo posto in campionato, a tre punti dal quarto posto che vale la qualificazione in Europa e a quattro dalla zona Champions League con il secondo posto occupato da Konyaspor e Fenerbahce.