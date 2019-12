Teramo-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Teramo ospita la capolista Reggina nella 17ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo aver fermato il Bari, il Teramo di Bruno Tedino prova a ripetersi contro la Reggina capolista di Domenico Tedesco, dominatrice fino a questo momento del Girone C di Serie C. Le due formazioni si fronteggeranno nella 17ª giornata del torneo.

Gli abruzzesi sono settimi in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, i calabresi invece guidano la graduatoria imbattuti con 12 vittorie e 4 pareggi.

Nei 5 confronti ufficiali disputati fra le due squadre in casa del Teramo, i padroni di casa sono in leggero vantaggio con 3 successi a fronte di 2 affermazioni in trasferta degli amaranto. Gli abruzzesi sono reduci da una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi di fila in campionato, la Reggina invece ha rimediato 8 vittorie consecutive nel torneo nelle ultime 8 giornate.

L'attaccante Francesco Bombagi è il giocatore più prolifico del Teramo con 5 goal all'attivo, Simone Corazza è il bomber degli amaranto e del Girone C di Serie C con un bottino di ben 13 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Teramo-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TERAMO-REGGINA

Teramo-Reggina si giocherà il pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019 nel terreno in erba sintetica dello Stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta, è fissato per le ore 15.00. La gara sarà la 6ª in partite ufficiali fra le due formazioni disputata in casa degli abruzzesi.

La sfida Teramo-Reggina sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà dunque possibile seguire il match in chiaro.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche sul proprio televisore se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Stefano Dascoli.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire Teramo-Reggina in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Tedino dovrebbe schierare gli abruzzesi con il 4-3-2-1. In attacco Magnaghi dovrebbe agire da unica punta, con Bombagi inizialmente in panchina e Mungo e Martignago a supporto sulla trequarti. A centrocampo Arrigoni farà il playmaker, mentre Costa Ferreira e Ilari saranno le due mezzali. In difesa, davanti al portiere Tomei, Cancellotti e Tentardini dovrebbero essere i due terzini, mentre Iotti e Piacentini comporranno la coppia centrale. Va verso il forfait Bertoncini,

Toscano in attacco sembra orientato a confermare Reginaldo come partner d'attacco di Corazza. La novità potrebbe esserci sulla trequarti, con Rivas candidato a partire dal 1' al posto di Bellomo. A centrocampo De Rose e Bianchi saranno gli interni, con Garufo e Rolando a presidiare le due fasce laterali. Fra i pali ci sarà Guarna, in difesa la linea a tre sarà formata da Loiacono, Bertoncini e Marco Rossi.

TERAMO (4-3-2-1): Tomei; Cancellotti, Iotti, Piacentini, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Ilari; Mungo, Martignago; Magnaghi.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, M. Rossi; Garufo, De Rose, N. Bianchi, Rolando; Rivas; Reginaldo, Corazza.