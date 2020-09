Teramo-Palermo dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Teramo e Palermo si affrontano nel 1° del campionato di Serie C: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

TERAMO-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Teramo-

• Data: domenica 27 settembre 2020

• Orario: 15:00

• Canale TV: -

• Streaming: Eleven Sports

L’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Pro hanno trovato l’accordo tanto atteso, lo sciopero annunciato dall’AIC è quindi scongiurato e la stagione di Serie C può normalmente prendere il via. Dopo giorni di trattative è finalmente arrivato il via libera e tra le partite più attese che il primo weekend di campionato proporrà c’è certamente Teramo-Palermo.

Quelle che si affronteranno in un match del Girone C, saranno due compagini che vengono da annate diverse. Il Teramo infatti, nella scorsa stagione si è guadagnato un posto nei play-off che mettevano in palio la promozione in Serie B dopo essersi piazzati all’ottavo posto della classifica proprio del Girone C della Serie C.

Il Palermo invece, dopo il fallimento annunciato al termine della stagione 2018-19, è stato costretto a ripartire dalla Serie D e lo scorso 8 giugno il Consiglio Federale ha deciso la sua promozione, visto che al momento dell’interruzione dovuta alla pandemia del campionato al quale aveva preso parte, ovvero il Girone I, era in testa alla classifica.

Per i rosanero quindi, Teramo-Palermo segna il ritorno nel calcio professionistico. La squadra siciliana non prende parte al campionato di Serie C dalla stagione 2000-2001, da quando cioè dopo essere stata promossa in Serie B, tre anni dopo ha iniziato quello che è stato forse il ciclo più importante della sua storia: quello che per anni l’ha visto tra le grandi protagoniste della .

Tutto su Teramo-Palermo: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO TERAMO-PALERMO

La sfida che vedrà protagoniste Teramo e Palermo si giocherà domenica 27 settembre 2020 allo stadio Gateano Bonolis, l’impianto che ospita le partite della squadra biancorossa e che per l’occasione, in virtù di un’ordinanza della Regione Abruzzo, sarà aperto a 1345 spettatori. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 15:00.

Per Teramo-Palermo non è prevista una copertura televisiva. L’evento sarà trasmesso da Eleven Sport, la piattaforma web che detiene i diritti in esclusiva del campionato di Serie C.

Essendo trasmessa da Eleven Sport, Teramo-Palermo sarà come di consueto visibile in . Per seguire il match, sarà sufficiente collegarsi al sito www.elevensports.it o scaricare l'app ufficiale tramite smart , smartphone o tablet e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Cancellotti, Diakite, Iotti, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari, Bombagi, Ferreira; Pinzauti.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Crivello; Martin, Palazzi; Santana, Silipo, Valente; Saraniti.