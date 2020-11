Teramo-Foggia dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Teramo affronta il Foggia nel recupero della 3ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

TERAMO-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Teramo-

Teramo- Data: 18 novembre 2020

18 novembre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Teramo di Massimo Paci sfida il Foggia di Marco Marchionni nel recupero della 3ª giornata del Girone C di Serie C. Gli abruzzesi sono terzi in classifica e hanno 20 punti, gli stessi del Bari, con un cammino di 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, i pugliesi si trovano all'8° posto con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte.

Fra le due squadre si sono giocate finora 12 gare in competizioni ufficiali: il bilancio è di 5 vittorie per il teramo, 4 successi del Foggia e 3 pareggi.

I Diavoli abruzzesi sono reduci da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare giocate, i Diavoletti pugliesi invece hanno rimediato 3 vittorie e un pareggio negli ultimi 4 turni.

Il centrocampista Carlo Ilari è il bomber del Teramo con 5 goal realizzati, mentre, sempre con 5 reti all'attivo, Alessio Curcio è il miglior marcatore del Foggia. In questa pagina tutte le informazioni su Teramo-Foggia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TERAMO-FOGGIA

Teramo-Foggia si disputerà la sera di mercoledì 18 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 18.30. Sarà il 13° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

Il recupero del terzo turno di Serie C, Teramo-Foggia, sarà trasmesso in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intera Serie C. La gara sarà visibile, attraverso la app, anche sulle smart tv di ultima generazione.

Preso atto dei problemi tecnici riscontrati da diversi utenti, e causati da attacchi informatici, tutte le partite di Serie C del mese di novembre saranno visibili in diretta streaming gratuita sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube del servizio, sulla pagina Facebook e su Live Now.

La sfida Teramo-Foggia sarà dunque visibile in diretta streaming gratuita mediante Eleven Sports anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.

In entrambi i casi occorrerà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure scaricare la app e accedere mediante quest'ultima, o collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now.

Paci potrebbe affidarsi davanti a Pinzauti, preferito a Bunino, come centravanti. Alle sue spalle il trio sulla trequarti sarà composto da Ilari, Mungo e Costa Ferreira. In mediana giostreranno capitan Arrigoni e Santoro. Davanti al portiere Lewandowski, in difesa Piacentini e Soprano formeranno la coppia centrale, con Diakite a destra e Tentardini a sinistra.

Marchionni potrebbe schierare in difesa Gavazzi e Del Prete ai lati di Anelli, con Fumagalli fra i pali. Kalombo e Di Jenno si candidano a presidiare le due fasce, con Gentile in cabina di regia e Vitale e Rocca interni di centrocampo. In attacco D'Andrea dovrebbe spuntarla su Baldé e Dell'Agnello come partner di Curcio.

TERAMO (4-2-3-1): M. Lewandowski; Diakite, Piacentini, Soprano, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Mungo, Costa Ferreira; Pinzauti.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Gavazzi, Anelli, Del Prete; Kalombo, Vitale, Gentile, Rocca, Di Jenno; Curcio, D'Andrea.